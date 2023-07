Galaxy Z Flip5: ci sarà ancora luce fra le due semiscocche [video]

Il lancio del Samsung Galaxy Z Flip5 si avvicina e non passa giorno che non arrivi qualche indiscrezione sul nuovo smartphone pieghevole.

Oggi l’indiscrezione è più succulenta che mai, perché dalla rete arriva addirittura un video che ritrae un “dummy” ossia un manichino dello Z Flip5: si tratta degli esemplari, in teoria perfettamente conformi all’originale, realizzati però in plastica e destinati alle vetrine dei negozi.

Il video mostra dunque come sarà Galaxy Z5 Flip e, cosa più importante, come sarà il telefono chiuso.



Entrambi i dispositivi pieghevoli di Samsung in arrivo nei prossimi giorni dovrebbero utilizzare una cerniera a goccia che dovrebbe colmare lo spazio fra le due semiscocche quando queste sono chiuse.

Tuttavia, il manichino che si vede nel video presenta ancora una netto “buco”. La nuova cerniera, tuttavia, dovrebbe aggiungere la resistenza alla polvere con un grado di protezione IP58: ciò significa che la scocca non sarà completamente sigillata (con certificazione IP6X), ma l’eventuale polvere che si insinuerà non dovrebbe causare alcun danno.

I precedenti dispositivi Galaxy Z erano resistenti solo all’acqua (IPX8). Oltre al display esterno più grande, la sezione esterna del telefono non sembra presentare molte differenze rispetto allo scorso anno.

C’è il bilanciere del volume e il pulsante di accensione che contiene il lettore di impronte digitali sulla destra, il vano per la scheda SIM sulla sinistra e una porta Usb Type-C nella parte inferiore (Z Flip5 potrebbe anche supportare il DeX, anche se solo in wireless).

Il Samsung Galaxy Z Flip5 e lo Z Fold5, insieme alla nuova generazione di Galaxy Watch6 e Galaxy Tab S9, saranno presentati il 26 luglio.

