Galaxy Z Fold 6 sarà una rivoluzione, il quinto modello molto meno

Il Galaxy Z Fold 5 deve ancora uscire, ma finalmente dopo il lancio del Galaxy S23 Ultra Samsung può concentrarsi appieno sul nuovo pieghevole. Tuttavia sembra che, almeno da un punto di vista esteriore, questo sarà molto simile al modello precedente: per i veri cambiamenti si dovrà aspettare il Galaxy Z Fold 6.

Il leaker Ice Universe ha infatti postato su Twitter quelle che saranno le dimensioni del nuovo pieghevole, notando che saranno i cambiamenti più contenuti di qualsiasi versione di Z Fold mai vista prima.

Tuttavia secondo leaker, dotato di una certa credibilità, ha risposto chiarificando che il motivo di ciò è che sarà il Galaxy Z Fold 6 ad avere grandi cambiamenti. La raccomandazione del leaker è quella di aspettare a comprare il 5 e aspettare il 6: tuttavia è ancora molto presto per fare questi commenti, dato che non sappiamo ancora praticamente niente del pieghevole.

Del resto il Z Fold 6 è ancora lontano, e moltissime cose potrebbero cambiare nel frattempo. Da notare è che ciò che sta venendo detto per il Fold non varrà per il Flip, che invece dovrebbe avere uno schermo molto più grosso del precedente. Ma solo il tempo potrà dirlo.