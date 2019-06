Game of Thrones Beyond the Wall ufficiale per IOS e Android, arriverà quest’anno

Game of Thrones Beyond the Wall è un nuovo titolo ufficiale per Android e iOS basato sulla serie televisiva campione di incassi. Si tratta di un gioco di ruolo (RPG) basato sulla storia con combattimenti tattici a squadre e altro ancora. Previsto per il rilascio entro la fine di quest’anno sugli smartphone, non conosciamo altri dettagli se non il trailer di debutto per la prossima avventura attraverso i Sette Regni.

Game of Thrones Beyond the Wall

Per gentile concessione di GAEA e HBO, Game of Thrones Beyond the Wall è sviluppato da Behaviour Interactive. Uno dei più grandi sviluppatori indipendenti con oltre 70 milioni di copie dei suoi giochi per un totale di 200 milioni di giocatori in tutto il mondo. Beyond the Wall sarà realizzato dal direttore creativo responsabile di Star Wars Galaxy of Heroes.

Trama e gameplay

Il gioco si svolge alcuni anni prima della saga, subito dopo che il Lord Comandante Brynden Rivers si avventura oltre il Muro. I giocatori prenderanno il controllo del Guardiano della Notte nel tentativo di proteggere i 7 Regni.

Si potranno usare misteriosi poteri degli alberi di Weirwood per muoversi attraverso la storia e viverne momenti chiave. Questo permetterà di collezionare vari costumi e oggetti così come personaggi famosi come Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Melisandre e Tormund Giantsbane attraverso vari eventi di gioco. Potremo quindi reclutare questi personaggi per la causa e usarli in “molte modalità di gioco, incluso il combattimento”. Il sistema è apparentemente il primo del genere.

Pre-registrazione

Coloro che si pre-registrano per Game of Thrones Beyond the Wall nel sito ufficiale riceveranno personaggi e oggetti bonus così come aggiornamenti di giochi, interviste e altro ancora. Al momento non esiste una data di uscita ufficiale ma sappiamo che arriverà nel 2019 su Google Play e App Store.