Garmin Marq Captain: American Magic Edition: ecco il un nuovo modello

L’iconica serie di tool watch Garmin MARQ, distribuita nelle più esclusive orologerie, si arricchisce oggi di un nuovo modello di smartwatch dedicato a tutti gli appassionati del mare e in particolare della vela e dei match race. Nasce Garmin MARQ Captain: American Magic Edition, sviluppato in collaborazione con l’omonimo team a stelle e strisce American Magic, in preparazione alla 36sima edizione della prestigiosa competizione internazionale.Un orologio che racchiude innovazione ed eleganza, oltre che attenzione alla preparazione atletica.

Concepito con i migliori materiali, è dotato di una preziosa carrure in titanio grado 2 con finitura satinata e una cassa da 46mm caratterizzata da viti torx micrometriche ad alta resistenza e da un display da 1.3” custodito dalla resistenza di una lente in vetro zaffiro bombato. Risoluzione nitida a 240×240 pixel e tecnologia antiriflesso in grado di permetterne la consultazione in qualsiasi condizioni di luminosità, anche sotto la luce del sole. A questo si aggiungono i pulsanti a barilotto in titanio satinato con valvole di non ritorno per prevenire l’ingresso di bolle d’aria. La vestibilità è invece garantita dal cinturino in morbido silicone con colori a contrasto: Blue Navy per il cinturino e rosso per il passante. Si tratta del binomio di colori ufficiali del team American Magic, il cui nome è inciso sulla lunetta concepita in titanio e rivestita in ceramica Blue Navy a specchio con accento red race, a definire i parametri costruttivi dell’AC75.

Cinturino supplementare con colorazioni invertite sostituibile in modo semplice e rapido con la tecnologia di aggancio brevettato Quick Fit.

Due quadranti esclusivi

Per la prima volta un tool watch della serie MARQ prevede due esclusivi quadranti, ovviamente dedicati alla vela e personalizzati American Magic: il primo, in stile analogico, vede al suo interno il “T-Minus”, ovvero il countdown al via della sfida finale di Auckland nel 2021; il secondo, in versione digitale, presenta il profilo della DEFIANT, l’imbarcazione monoscafo classe AC75 che il team American Magic utilizzerà per sfidare gli altri equipaggi durante la prossima America’s Cup.

Garmin MARQ Captain: American Magic Edition permette un’esperienza di navigazione completa grazie alla compatibilità con le mappe nautiche dettagliate BlueChart g3, alla precisione fornita dal multiricevitore satellitare GPS/GLONASS/GALILEO, alle funzioni connesse per previsioni meteorologiche tra cui avvisi di tempesta, condizioni dei porti più vicini e tanto altro ancora. MARQ Captain: American Magic Edition dialoga inoltre wireless con il network di strumentazione di bordo Garmin: gestione del Pilota automatico, controllo del sistema multimediale, visualizzazione dei dati NMEA 2000 compatibili, come le informazioni del sensore in testa d’albero gWind.

Piani di allenamento esclusivi

Per competere nella gara velica più importante al mondo è fondamentale che ogni atleta sia in ottima forma fisica. Per questo Garmin MARQ Captain: American Magic Edition prevede il precaricamento di tre diversi piani di allenamento creati appositamente dagli istruttori e i preparatori atletici del team americano. Indossando l’orologio si potrà quindi scegliere tra le opzioni Simulazione di Gara, Fitness Test e Ripetute, selezionare tra diversi esercizi, gli stessi utilizzati dagli atleti, e prepararsi alle prossime uscite in barca.

Anche la vela…

Non mancano chiaramente le applicazioni specifiche dedicate al mondo della vela, come ad esempio le app Grind onshore e offshore che consentono ai velisti di allenarsi e monitorare il numero di rivoluzioni dei grinder sia in barca, sia durante l’allenamento in palestra. Il nuovo MARQ fornisce ovviamente le funzioni per il monitoraggio delle condizioni di benessere, come ad esempio il tracciamento delle attività quotidiane (numero di passi compiuti durante il giorno, la distanza totale coperta, i piani di scale saliti e molto altro ancora), la rilevazione della frequenza cardiaca direttamente al polso e il pulsossimetro Pulse Ox, un sensore a led in grado di fornire l’indicazione del livello di saturazione di ossigeno nel sangue; un dato indispensabile per chi si allena in altura ma anche per ricevere una corretta analisi della qualità del sonno, essendo la percentuale di ossigeno strettamente legata al disturbo delle apnee notturne.

Con Garmin MARQ Captain: American Magic Edition è possibile effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay e gestire smart notification direttamente al proprio polso, associandoloa smartphone compatibili. Da non dimenticare la possibilità di ascoltare musica liberamente via Bluetooth, caricando fino a 2.000 brani nella memoria interna oppure utilizzando comodamente le app di streaming musicale più conosciute come Spotify e Deezer. Dotato di una batteria al litio ricaricabile interna che offre fino a 12 giorni di autonomia in modalità smartwatch, 28 ore in modalità GPS, fino a 9 ore con GPS e Musica attiva e 48 ore in modalità UltraTrac.

Il prezzo

Il nuovo Garmin MARQ Captain: American Magic Edition sarà disponibile da fine maggio presso i concessionari MARQ Garmin ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.750,00 euro.