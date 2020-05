Motorola Razr, Android 10 migliora il Quick View display

Il Motorola Razr primo smartphone con display flessibile del produttore che fa capo a Lenovo riceve l’aggiornamento software alla più recente versione del sistema operativo di Google, Android 10. E a trarne vantaggio è in particolare il display, ci riferiamo però al Quick View, il pannello esterno da 2,7 pollici che offre ora migliorate funzionalità di interazione con l’utente a conchiglia chiusa. È infatti un elemento di estrema importanza per il ruolo che gioca nell’esperienza d’uso: ha infatti il compito di limitare il più possibile l’aperturare dello smartphone per tutta una serie di attività ad alta frequenza come la visione delle notifiche, la lettura dei messaggi e tanto altro. Vediamo dunque più in dettaglio le nuove funzionalità introdotte con l’update.

Fra le novità troviamo la possibilità di accedere ai contatti preferiti facendo scorrere sul mini display il dito verso sinistra. Grazie a Smart Reply e alla nuova tastiera Quick View sarà inoltre leggere e rispondere ai messaggi delle più diffuse app di messaggistica.

Anche la fotocamera frontale è stata oggetto di attenzioni. Offre ora nuove modalità – Group Selfie, Portrait Mode e Spot Color – che consentono risultati migliori sugli autoscatti. Semplificato anche l’accesso alla fotocamera, possibile con un semplice scorrimento verso destra del dito sul display. Utilizzando la funzione Quick Capture, è sufficiente invece un semplice movimento di rotazione del polso.

Altra novità che farà piacere ai possessori, o aspiranti tali, di Motorola Razr è l’ampliamento della compatibilità del mini display esterno con alcune delle app più popolari. Potrà ospitare ora infatti anche Google Maps, per la navigazione svolta a svolta, Spotify, YouTube e Pandora. Chiude il pacchetto di migliorie l’arrivo di nuovi temi fra cui l’utente potrà scegliere.

L’aggiornamento ad Android 10 per Motorola Razr è già disponibile da oggi. Sarà notificato in automatico dal sistema. Per chi non avesse la pazienza di aspettare potrà scaricare fin da subito l’aggiornamento effettuando una ricerca dell’update dalla voce dedicata all’interno del menù Impostazioni di Android. Come sempre, l’aggiornamento non elimina o altera i dati personali dell’utente. Il backup dei contenuti più importanti e a cui tenete di più resta comunque un’operazione che per prudenza ci sentiamo sempre di consigliare.