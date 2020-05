È il 2006 quando Badoo debutta nel mondo digitale come sito web per incontrare nuove persone e stringere rapporti di amicizia in base ai propri gusti e interessi personali. Il mondo digitale si è poi evoluto velocemente e Badoo è riuscita a rimanere al passo con i tempi spostandosi nel mondo mobile delle app. La social app di Badoo nel tempo ha continuato ad aggiornarsi per essere più vicina ai desideri e ai comportamenti dei suoi utenti.

Parlando di numeri, Badoo vanta oltre 470 milioni di utenti in tutto il mondo.

Come iniziare: profilo e funzionalità

Per iniziare ad usare Badoo basta scaricare l’applicazione per smartphone Android o iOS dai rispettivi app store (Play Store e App Store) e creare un profilo con i propri dati. Una delle prime cose essenziali è quella di caricare le proprie foto. Il consiglio è quello di scegliere in modo accurato perché le nostre immagini saranno il primo (e spesso il solo) impatto di chi incontreremo nell’app. Non barate, mettete foto normali, fatte in vacanza, al lavoro o nella quotidianità. Saranno molto più apprezzate rispetto a scatti artefatti e troppo posati. È possibile effettuare una registrazione ex novo oppure registrarsi con Facebook.

Una volta creato il profilo si scelgono gli interessi: impostate le preferenze e l’applicazione vi mostrerà gli utenti con i quali c’è affinità.

Verificare il profilo

Se volete che il vostro account sia più affidabile, è consigliabile verificare il vostro profilo. La procedura nel tempo è stata semplificata. Ora, accedendo alla sezione di verifica, basta scattarsi una foto, nella stessa posizione dell’immagine che vi viene proposta. Molto semplice.

Nella pagina principale potrete invece sempre scorrere le foto delle persone iscritte. Dopo aver visionato un profilo potrete scartarlo, apprezzarlo premendo l’icona del cuore o farvi avanti con il pulsante della Sbandata.

A seconda delle impostazioni scelte i contatti verranno mostrati in base alla posizione, al sesso o all’età preselezionati.

E se qualcuno ci piace? Non rimane che mettergli un cuoricino e aspettare che ricambi per iniziare a chattare.

L’app di Badoo sempre in tasca

Tra gli aspetti dell‘app di Badoo c’è la possibilità di controllare in ogni momento i propri dati. Ad esempio, è possibile vedere chi ha visitato il nostro profilo, chi ci piace e da chi siamo stati inseriti come preferiti. Grazie alla geolocalizzazione si possono anche incontrare persone che frequentano gli stessi nostri luoghi.

Sicurezza al primo posto. In un’app con dati sensibili come questa la sicurezza e la tutela della privacy sono al primo posto. Pertanto, al momento della registrazione Badoo marchia con una spunta blu i profili verificati che hanno dimostrato con strumenti esterni (telefono, Facebook, etc.) che il contatto registratosi è reale e non un fake. Anche sulle foto vengono fatti degli accertamenti e fino a quando i moderatori di Badoo non verificano e certificano l’utente questo non riceverà la spunta blu.

Infine, per evitare troll o essere importunati da utenti non graditi, questi hanno solo due messaggi per attirare la nostra attenzione, poi non potranno più contattarci.

La sezione a pagamento

L’app di Badoo, un tempo quasi completamente gratuita, è oggi divenuta a pagamento. Nel senso che la si può utilizzare gratuitamente ma l’accesso alle funzioni free è ormai ridottissimo. Se si vuole davvero trovare l’anima gemella con Badoo è necessario effettuare degli acquisti in-app, comprando degli speciali crediti che danno accesso a numerose funzioni. Si parte da 3,5 euro per 100 crediti (tanto per capirci una Sbandata costa 50 crediti) fino a 2.750 crediti per 52 euro.

Trovare persone vicine

La geolocalizzazione offre la possibilità di trovare l’anima gemella più vicino a voi. Una volta attivata questa funzione vi verranno mostrate le foto degli utenti vicini con la rispettiva foto e la distanza in chilometri da voi. Cliccando l’immagine aprirete il profilo di ciascuno.