Gboard: Google testa i suggerimenti per gli appunti

Secondo una scoperta di 9to5Google, il colosso di Mountain View sta conducendo dei test su una nuova funzionalità che aggiungerà dei suggerimenti della tastiera Gboard per il classico copia-incolla. Nel dettaglio, la funzione consentirà agli utenti di accedere rapidamente al testo copiato o tagliato di recente per incollarlo direttamente dalla barra dei suggerimenti sopra la tastiera.

Questo accadrà automaticamente quando un utente entra in un campo di testo, riducendo la necessità di premere a lungo per far comparire le opzioni.

Sembra poi che Google si sia assicurata che anche le password vengano oscurate e visualizzate con dei puntini di sospensione piuttosto che in testo semplice.







Il suggerimento apparirà immediatamente dopo che una parola o una frase è stata tagliata e dovrebbe funzionare solo dove il testo tagliato o copiato risulterà pertinente. Ad esempio, copiare un URL e poi andare su YouTube per incollarlo sarebbe abbastanza inutile e il suggerimento negli Appunti non apparirà neanche per un’azione di questo tipo.