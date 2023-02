Geekbench si aggiorna: ecco la versione 6 con test più accurati

Se possiamo avere tante informazioni in anticipo sui nuovissimi smartphone lo dobbiamo anche a Geekbench. Per chi non lo sapesse si tratta di una piattaforma di benchmark che si occupa di misurare le performance di telefoni e computer, le quali spesso e volentieri sono pubblicate in rete anticipatamente.

Lo scopo principale della piattaforma, comunque, rimane quello di registrare i miglioramenti nei dispositivi di ultima generazione. Visto il grande miglioramento praticamente su tutti i fronti, fare questo si sta rivelando un’impresa sorprendentemente difficile. Ed è proprio per questo che Geekbench si aggiorna alla sua versione 6.

I cambiamenti sono molti, e riguardano in particolare l’aggiunta di diversi test più attuali per verificare che il dispositivo sia al passo con i tempi. Fra questi prove di performance nelle videochiamate, ma anche nell’uso dell’intelligenza artificiale che è ormai all’ultima moda.

Inoltre, in precedenza, veniva data molta importanza alla misurazione di un singolo core del dispositivo. Ora non sarà più così, visto che nella maggior parte dei casi vengono usati più core diversi contemporaneamente, e i punteggi saranno più attinenti a quello che sarà l’utilizzo effettivo del device. Inoltre sono stati migliorati diversi testi che riguardano la GPU.

L’applicazione di Geekbench 6 sarà disponibile a breve su Android, Linux, Mac, Windows e Google Play. Rigorosamente in maniera gratuita.