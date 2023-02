Moto G Stylus 2023, nuovo smartphone con pennino di fascia media di Motorola

Arriva un nuovo membro della famiglia Motorola: Moto G Stylus 2023. Si tratta di uno smartphone a fascia media, erede diretto della versione uscita l’anno scorso. Le informazioni non sono molte, ma possiamo dare una prima occhiata al dispositivo grazie a un’immagine del sempre puntuale OnLeaks.

Da questa si può vedere, com’era facile immaginare, che ci sarà uno slot per inserire lo stilo che peraltro dà il nome al dispositivo. C’è poi una fotocamera posteriore, con lente principale da 50 Megapixel, porta USB-C e jack per le cuffie.

Altre informazioni certe, purtroppo, non ne abbiamo. Tuttavia in base a precedenti notizie possiamo aspettarci una configurazione da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di memoria. Inoltre saranno disponibili una versione sia 4G che 5G, nei colori Black Beauty e Crystal Grey. Il prezzo del Moto G Stylus 2023 non è ancora noto, ma come già detto sarà probabilmente uno smartphone di fascia media.