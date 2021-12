Primi render del Motorola Moto G Stylus 2022

Delle fughe di notizie hanno svelato il design del nuovo Moto G Stylus 2022, terza edizione dello smartphone dotato di pennino di Motorola. Il modello precedente era uscito all’inizio di quest’anno, e sembra che sia già quasi ora di una nuova versione.

Come visibile dalle immagini, il display da 6,81 pollici, probabilmente LCD, presenta un foro per la fotocamera nella parte superiore. Nessun sensore di riconoscimento delle impronte sul sensore frontale, dato che sarà invece posizionato sul lato. Piacevole sorpresa, invece, la presenza del jack per le cuffie.

Sul retro sono visibili le tre lenti integrate in un unico sistema, di cui però non sappiamo la potenza. Si può supporre una risoluzione di 48 Megapixel per la camera principale, ma sono soltanto speculazioni. Le specifiche previste sono invece 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, con Snapdragon 480+ 5G e batteria da almeno 4,500 mAh.

Il Motorola Moto G Stylus 2022 lancerà probabilmente a metà del 2022. Con pennino incluso, ovviamente.