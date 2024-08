Gemini Live: cos’è e come funziona la nuova funzione AI

Oltre ai nuovi indossabili e alla nuova linea di Pixel 9, Google ha aggiornato anche le capacità della propria Intelligenza Artificiale, Gemini. Il team di Google getta grandi aspettative in quel che vuole rendere un assistente personale davvero utile. L’ultima novità è Gemini Live.

Gemini Live, cos’è e come funziona

Gemini Live è già in arrivo e permette di conversare con l’IA di Google. Si può fare ad esempio una serie di attività come un brainstorming compatibile con le proprie competenze. Le possibilità sono molteplici, come chiedere informazioni, interrompere la conversazione e approfondire un punto, metterla in pausa e poi riprenderla in un altro momento. L’IA funziona anche quando il telefono è bloccato, per poter conversare anche in movimento o quando si è impegnati in altre attività. L’idea è quella di mantenere una conversazione come se fosse una telefonata. Gemini Live sarà disponibile inizialmente in inglese per gli abbonati a Gemini Advanced sui dispositivi Android, per poi essere esteso prossimamente anche ad iOS e altre lingue. Sono dieci le voci con cui si potrà conversare con Gemini, in modo da lasciar scegliere all’utente uno stile e un tono più in linea con le proprie preferenze e stile.

Un altro punto di forza di Gemini Live è la possibilità di collegarsi alle app e agli strumenti di Google. Questo anche senza passare da un’app ad un’altra o da un servizio ad un altro. Tutto sarà molto fluido: si potrà ad esempio chiedere a Gemini di trovare un testo in Gmail e recuperare e unire altre informazioni ad esempio presenti su Keep. Per poi ad esempio creare una playlist personalizzata per YouTube Music a seconda dei propri gusti. Inoltre, sarà possibile interagire più a fondo con le attività sul calendario. Nei prossimi mesi saranno aumentate le performance dell’IA di Google e saranno lanciate nuove integrazioni più profonde con Google Home, Telefono e Messaggi.