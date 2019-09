Da lunedì 2 settembre a domenica 27 ottobre vai su www.feelfruitastic.it, effettua la registrazione e tenta la fortuna! Ogni giorno, in palio per te e con la meccanica di instant win, tanti premi super tech firmati Cellularline, alleati ideali per il benessere fisico e mentale. Perché uno stile di vita sano, fatto di alimentazione equilibrata e ricca di frutta fresca, esercizio fisico e tempo dedicato alle proprie passioni, è la chiave per stare bene e sentirsi fruitastici!

I premi by Cellularline

Con gli Auricolari Stereo Bluetooth, ultra stabili e resistenti a schizzi d’acqua e sudore, potrai ad esempio ascoltare la tua musica preferita dallo smartphone o conversare in totale e completa libertà di movimento. E se ti dedichi regolarmente allo sport, l’Armband Fitness, fascia da braccio in microfibra ultra morbida e incredibilmente confortevole, potrà essere la tua compagna ideale per allenarti, facendoti dimenticare di indossarla. Ma non è finita qui… su www.feelfruitastic.it potrai anche divertirti con il Foto contest e provare a vincere uno dei superpremi finali. Scatta una foto che rappresenta il tuo modo di vivere fruitastico, che mostra come ami prenderti cura di te o cosa ti fa sentire bene, o come ti prepari ad affrontare con la giusta.

Il concorso

Durante tutta la durata, il concorso sarà promosso e veicolato in-store attraverso bollini e collarini dedicati applicati su tutte le Banane Dole e su tutti gli Ananas Dole, sulla pagina Facebook e sul sito Dole Italia. Dole Italia è la divisione italiana di Dole Food Company Inc., uno dei maggiori produttori e distributori al mondo di frutta e verdura fresche di alta qualità. La storia di Dole inizia nel 1851 e prosegue agli inizi del novecento con James Drummond Dole che, sulla promessa “Qualità, qualità e ancora qualità”, fondò la Hawaiian Pineapple Company, dedita alla coltivazione degli ananas. Da allora quotidianamente Dole rinnova ai propri consumatori quella promessa, che le ha permesso di divenire leader di settore su molti mercati e partner di riferimento nell’educazione nutrizionale. Per ulteriori informazioni visitare www.dole.it