Giocare da smartphone e tablet: mercato al rialzo, sempre di più le app disponibili

Nel 2021, il valore del mercato globale delle scommesse sportive ha raggiunto i 261,6 miliardi di dollari. E le previsioni sono al rialzo: si stima infatti che il segmento continui a crescere, da qui al 2031, a un tasso annuo del 9,8%.

Il valore dell’industria delle scommesse sportive dovrebbe raggiungere i 653,5 miliardi di dollari entro il 2031.

Tante app per giocare

La diffusione di Internet ha aumentato il traffico verso alcuni dei migliori siti di scommesse sportive in tutto il mondo. Per attirare gli appassionati di sport, le aziende del settore utilizzano diverse tecniche di marketing, tra cui scommesse senza rischi per un determinato periodo di tempo e bonus di entrata.

Molto in voga anche le Scommesse Live, che permettono di seguire un evento e di interagirvi nel momento che si ritiene più proprizio.

La possibilità di scommettere in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi e le numerose opzioni messe a disposizione dalle migliori app per scommesse disponibili hanno di recente spostato in modo radicale le abitudini degli utenti dal Pc verso gli smartphone e i tablet.

Alcune piattaforme stanno addirittura iniziando a offrire contenuti o servizi esclusivi per chi si collega da uno smartphone.

Uno smartphone infatti, è sempre connesso, permette di scommettere in movimento e offre la possibilità di ricevere notifiche degli eventi a cui siamo particolarmente interessati. Tutto ciò è possibile grazie alle numerose app che si possono scaricare dai più importanti store per smartphone o sui siti delle principali piattaforme di scommesse e Casinò. Le app sono sviluppate appositamente per essere utilizzabili con facilità sul piccolo schermo, dove con un rapido “tap” si può autorizzare una scommessa, sedersi a un tavolo per giocare alla Roulette o divertirsi con una slot machine.

Tutto sullo smartphone

Anche se, soprattutto con l’arrivo di Windows 12, il Pc ha finalmente valorizzato nel migliore dei modi le app, sembra che anche per i giochi e le scommesse, gli smartphone seguiranno il percorso già visto in altri settori. Dalla musica alla fotografia, passando per l’email, il calendario, la radio e la Tv in streaming, tutto converge sui nostri dispositivi mobili.

Affinché tutto ciò che ci sta più a cuore sia sempre in tasca, a portata di mano.