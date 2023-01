Giochi di carte da scaricare: scopriamo i più gettonati

Anche giochi molto classici come quelli di carte sono ormai “migrati” verso il mondo digitale, e sebbene gli incontri “vis a vis” continuino ad essere una realtà, soprattutto in determinate ricorrenze quali le Festività, la grande maggioranza delle partite oggi trova compimento dietro ad uno schermo.

A giocare a carte non sono solo le persone che hanno superato gli “anta” e che oggi si dilettano sul proprio smartphone proprio come facevano in passato in compagnia di amici e parenti, ma anche tanti giovani, i quali trovano questi giochi molto piacevoli e sfidanti.

Quali sono, dunque, i migliori giochi da scaricare sul proprio smartphone? Ecco quelli in assoluto più gettonati.

1 – La scopa

Non ci sono dubbi: il gioco di carte più gettonato in assoluto, quantomeno per quel che riguarda i giochi che prevedono l’utilizzo di carte italiane, è la scopa.

La scopa è una vera e propria icona della tradizione nostrana, non stupisce dunque il fatto che su Google Play ed App Store si possano trovare diverse importanti App che consentono di giocare a scopa gratis online, come Digitalmoka.

I punti di forza di questo gioco sono tantissimi, a cominciare dal fatto che è piuttosto semplice ma allo stesso tempo articolato ed avvincente, dal momento che i punteggi sono determinati da una molteplicità di fattori e non sono affatto rari dei colpi di scena, come ad esempio delle “scope” effettuate in sequenza.

La scopa si può giocare sia in 2, in 3 o in 4, inoltre le partite sono piuttosto rapide, dunque quest’hobby sa essere ideale sia per chi vuol divertirsi soltanto per pochi minuti che per chi desidera un intrattenimento più lungo.

2 – La briscola

Parallelamente alla scopa, anche la briscola rappresenta un’indiscussa “colonna” dei giochi di carte italiani, pur essendo probabilmente meno diffusa.

Anche la briscola è un gioco piuttosto versatile, si può infatti giocare in 2, in 3 o in 4, richiede una buona dose di strategia e anche di intesa tra compagni di squadra, nelle sfide tra coppie di 2.

La briscola prevede delle modalità di calcolo del punteggio molto diverse rispetto a quelle della scopa, ed è interessante sottolineare che essa prevede diverse varianti a carattere locale, legate appunto alle tradizioni di gioco del luogo.

3 – Il solitario

Se si parla della possibilità di divertirsi a giochi di carte comodamente dal proprio smartphone, il solitario non può assolutamente mancare.

Il solitario, che come sottolinea il nome è un gioco che vede protagonista un unico giocatore, è stato il “pioniere” non solo dei giochi di carte digitali, ma anche dei videogiochi in generale.

Il celeberrimo solitario per PC, il cosiddetto Klondike, basato sull’utilizzo di carte francesi, è stata una delle prime forme di intrattenimento dinanzi ad uno schermo, al punto da essere stato, per decenni, una immancabile icona del sistema operativo Windows.

Oggi, scaricando delle apposite App, ci si può dilettare al solitario anche utilizzando le classiche carte italiane, potendo godere di tantissime opzioni di gioco.

4 – L’asso pigliatutto

Un altro gioco molto gettonato dai giocatori telematici, perfetto come intrattenimento online in quanto assolutamente semplice, è asso pigliatutto.

Asso pigliatutto può essere considerato una versione semplificata della scopa, non a caso è chiamato anche scopa d’assi, e sono proprio gli assi ad essere protagonisti assoluti in questo gioco, consentendo al giocatore di prendere tutte le carte presenti sul banco.

Le varie App Android e iOS dedicate a questo gioco offrono la possibilità di scegliere tra molte diverse opzioni in grado di rendere le partite ancora più accattivanti.