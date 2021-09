Giochi e passatempi su smartphone: quali scaricare a settembre

Il mondo dei giochi online è in continua evoluzione, grazie a proposte sempre aggiornate e adatte a tutti i gusti. In particolare, quello dei videogame da utilizzare sui dispositivi mobili è un mercato sempre più interessante, anche in virtù delle tecnologie sempre più avanzate a disposizione degli utenti: vediamo dunque in questo articolo alcuni dei titoli da non perdere per smartphone e tablet in questo mese di settembre.

NBA 2K Mobile

Tra i giochi più interessanti da scaricare nella categoria “Sport”, di sicuro NBA 2K Mobile rappresenta una delle migliori scelte possibili. Incentrato, come suggerisce il titolo, sul maggiore campionato di basket statunitense e sulle gesta dei suoi incredibili campioni.

Una grafica particolarmente accurata ed elevati livelli di giocabilità, fanno di NBA 2K Mobile un videogioco imperdibile per gli amanti del genere, che potranno rivivere appieno le emozioni del parquet sul proprio apparecchio.

eFootball PES 2021 Mobile e FIFA Mobile Calcio

Rimanendo in ambito sportivo, è impossibile non guardare anche al mondo del calcio, da sempre uno dei più amati dai videogiocatori. Già disponibile nella versione “fissa” per PC e console, il famoso gioco a marchio Konami sbarca infatti anche su mobile in una veste aggiornata con contenuti attualizzati e miglioramenti grafici.

Caratterizzato da un particolare realismo, eFootball PES 2021 Mobile è attualmente uno dei titoli immancabili per gli appassionati. In alternativa, attenzione alla concorrenza di FIFA Mobile Calcio, storico rivale di PES e anch’esso ormai giunto a livelli qualitativi incredibili: per molti si tratta di una scelta di cuore tra l’uno e l’altro gioco, ma nel dubbio perché non provarli entrambi?

Passatempi da tavolo e carte

Un’altra categoria particolarmente apprezzata dagli utenti da mobile è quella dei giochi da tavolo e dei casino digitali, un settore in cui non mancano proposte sempre più innovative e accattivanti. In questo comparto si muovono numerosi operatori che, tramite portali e app davvero avanzate, riescono a proporre un’ampia gamma di giochi tipici del tavolo verde, dalle più tradizionali slot machine e roulette fino ai tornei di blackjack e poker.

Le piattaforme dedicate al mondo dei casino oggi garantiscono non soltanto ricchi cataloghi di passatempi, ma anche elevati livelli di sicurezza, un’assistenza dedicata e la massima user experience, ponendosi come un esempio di eccellenza anche al di fuori del proprio settore di riferimento.

I tanti che giocano online al casino apprezzano in particolare l’opzione mobile, proprio perché a fronte di aspetti peculiari come la sicurezza e la facilità d’uso, le app di genere rappresentano oggi un interessante strumento per portare il divertimento sempre in tasca e intrattenersi anche quando si è fuori casa, magari in una pausa di lavoro o durante un momento di attesa.

League of Legends Wild Rift

La categoria dei giochi MOBA ha conosciuto negli ultimi anni un vero e proprio boom, grazie a numerose proposte di qualità che hanno avvicinato i giocatori a questo mix di azione e strategia. Tra i titoli di maggior successo, va citato ovviamente League of Legends, un gioco che ha già segnato la storia di questo genere videoludico installandosi ai primi posti delle classifiche di download e di gradimento.

Wild Rift è il nuovo capitolo della saga e promette una giocabilità incredibile, con grafiche di altissimo livello e massima rapidità: una proposta eccellente che, pur trattandosi di una versione mobile, offre tutte le emozioni e la qualità dei migliori videogame per PC e console.

Call of Duty Mobile

Se si parla di grandi classici dei videogame, Call of Duty è un altro nome da non far mancare in lista. A breve la nuova versione mobile dello sparatutto più famoso al mondo sarà disponibile su Android, in una versione ricca di opzioni che include tra le altre deathmatch, battle royale con 100 giocatori e modalità zombie.

Fortnite

Restando nel campo dei MOBA e dell’azione, un’ultima menzione la riserviamo a Fortnite, videogame di grandissimo successo che ha battuto già diversi record nel corso di questi anni.

Scaricabile dal sito ufficiale di Epic Games ma non da store digitali, Fortnite per dispositivi mobili porta su smartphone e tablet tutte le emozioni di un gioco che non ha bisogno di presentazioni: poterlo portare da ora sempre in tasca non può che essere un valore aggiunto.