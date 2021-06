Honor ha annunciato che la serie Honor 50 sarà ufficialmente svelata il 16 giugno in un evento che si terrà a Shanghai, in Cina.

La società, ora pienamente indipendente da Huawei, ha anche pubblicato un video su Weibo che promuove la nuova serie di smartphone Honor 50. In realtà, il teaser non divulga alcuna specifica tecnica della gamma, ma offre un assaggio riguardo al design della fotocamera, che si presenta con un doppio anello.

Honor deve ancora rivelare la scheda tecnica completa della gamma Honor 50, ma ha precedentemente confermato che la versione base sarà alimentata dal processore Snapdragon 778G. Anche il modello Pro potrebbe essere alimentato dallo stesso chip, mentre la variante Pro+ dovrebbe essere mossa dallo Snapdragon 888, il chipset top di gamma di Qualcomm.

Fra le altre specifiche dell’Honor 50 Pro+ dovremmo trovare uno schermo Amoled QHD+ da 6,79 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 8 GB di Ram LPDDR5, 128 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 4.400 mAh con supporto per la ricarica cablata da 66 W e wireless da 50 W.



Lo smartphone avrà una configurazione a doppia fotocamera (32 + 8 Megapixel) nella parte anteriore, mentre sul retro sfoggerà una fotocamera principale da 50 Megapixel, un sensore ultrawide da 13 Megapixel, un teleobiettivo da 8 Megapixel e un’unità 3D ToF.