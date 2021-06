Gli smartphone POCO entrano in Unieuro con i modelli F3 e X3 Pro

POCO porta per la prima volta due dei propri dispositivi negli store online e fisici di Unieuro: si tratta modelli POCO X3 Pro e POCO F3, che hanno ricevuto un ottimo riscontro da parte del pubblico dei consumatori.

Da oggi tutti i clienti del brand potranno scoprire e acquistare i prodotti, in esclusiva nei negozi Unieuro, negli store fisici dell’insegna di Forlì o sul sito unieuro.it, con tutti i vantaggi e il supporto offerti dal leader di mercato.

“Ci piace l’idea di ampliare i nostri orizzonti e di ascoltare i nostri utenti che ci chiedevano di sbarcare almeno con questi prodotti nel mondo offline, facendo toccare con mano la qualità dei nostri dispositivi, quindi quale occasione migliore di questa!” – ha dichiarato Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO. “Nonostante la strategia di vendita dei nostri prodotti sia pensata per strizzare l’occhio ai consumatori digitali, nel caso di X3 Pro e di F3 abbiamo scelto di renderli disponibili anche da Unieuro con la volontà di avvicinare il brand a un target audience decisamente più ampio”.

Dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G, POCO F3 è il dispositivo POCO più potente di sempre ed è equipaggiato con un DotDisplay Amoled E4 da 6,67” con refresh rate a 120Hz, e con tecnologia audio Dolby Atmos.

X3 Pro invece è animato dal processore Qualcomm Snapdragon 860, offre un display da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz e di spone di una super batteria da 5.160 mAh..

Online e in esclusiva nei negozi Unieuro, POCO X3 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Phantom Black, Frost Blue e Metal Bronze al prezzo di 299,90 euro nella configurazione da 8GB+256GB, acquistabile anche con un finanziamento a tasso zero in 10 mesi.

Mentre POCO F3 sarà disponibile al prezzo di 399,90 euro per la versione da 8GB+256GB nelle tre colorazioni, Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue.