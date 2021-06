vivo annuncia una partnership con Windtre: Y72 5G venduto a zero euro!

vivo ha annunciato una partnership commerciale con l’operatore WINDTRE. Debutta infatti negli store WINDTRE (a partire da zero euro) il modello vivo Y72 5G, uno smartphone di fascia media con connettività veloce 5G.

vivo Y72: un ottimo smartphone

Per quanto riguarda le caratteristiche del nuovo vivo Y72 5G vi lasciamo alla scheda tecnica anticipandovi solo che ha un comparto fotografico da 64+8+2 Megapixel, 8 GB di Ram, batteria da 5.000 mAh e il nuovo processore Mediatek Dimensity che ha fatto tanti parlare in questi mesi.

Lo smartphone è già disponibile negli store WINDTRE, a zero euro in più al mese in abbinamento alla soluzione ‘Smart Pack Unlimited 5G’ e a tre euro in più al mese con ‘Smart Pack 100 5G’, nelle versioni Easy Pay. Le due offerte includono, rispettivamente, Giga illimitati e 100 Giga, al costo di 29,99 euro e 16,99 euro mensili, e consentono di avere vivo Y72 5G anche ad anticipo zero con finanziamento.

Maggiori informazioni sono disponibili al link Vivo Y72 – Offerte smartphone | WINDTRE.