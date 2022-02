Gli ultimi iPhone interferiscono con i pacemaker per colpa di MagSafe

I modelli di ultima generazione di iPhone potrebbero essere un pericolo per chi fa uso di pacemaker: lo ha rivelato un recente studio dell’Istituto Superiore di Sanità. Sembra che i magneti MagSafe presenti all’interno degli iPhone, infatti, possano interferire con i delicati dispositivi medici.

Già in precedenza erano emersi alcuni dati riguardo ai rischi di questo tipo causati dalla tecnologia di ricarica MagSafe. Apple stessa ha in passato indicato delle linee guida generali, come tenere l’iPhone almeno a 15 centimetri dall’apparecchio sottopelle. Il nuovo studio, però, evidenzia con precisione tutti i rischi.

Le interferenze avvengono precisamente a distanze inferiori a un centimetro. I magneti interagiscono con l’interruttore del pacemaker, disattivandolo, e impedendogli di somministrare shock elettrici in caso di aritmia.

Lo studio fa riferimento soltanto ad iPhone 12, ma è probabile che questi problemi avvengano anche con iPhone 13 a causa della presenza del magnete MagSafe. Se fate uso di dispositivi medici, dunque, prestate attenzione a possibili interferenze nocive.