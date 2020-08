Gmail: in arrivo la nuova interfaccia a quattro sezioni

Non molto tempo fa, Google ha presentato un’app Gmail rinnovata e ridisegnata. L’idea di questa riprogettazione è quella di offrire più funzionalità all’interno del servizio di messaggistica attraverso tre schede: Chat, Meet e Rooms oltre alla classica casella di posta. Una bella idea che rischia però di creare una vera e propria confusione.

Come promemoria, la sezione Chat è una sorta di messaggistica istantanea come Messenger. Meet è il popolare servizio di videoconferenza che è cresciuto di popolarità durante il lockdown mentre la scheda Stanze offre spazi condivisi per scambiare file ed elenchi di cose da fare con i colleghi. E’ chiaro che Gmail voglia raggruppare tutte le funzione business in unico posto per aumentarne la diffusione.

Tuttavia, l’implementazione di questa nuova “interfaccia integrata” – come la chiama Google – è iniziata sulle versioni web e Android di Gmail per i clienti G Suite. Per iOS, invece, si dovrà aspettare ancora un po’.

Per Google, questa è stata anche un’opportunità per ricordare alcune novità: si potrà assegnare compiti di gruppo, essere avvisati per ogni aggiornamento effettuato nelle attività della scheda Stanze e impostare il profilo su “Non disturbare”.

Da tenere inoltre presente che Meet è già stato integrato in Gmail dopo averlo reso disponibile gratuitamente a tutti gli utenti e non solo su G Suite.