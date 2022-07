Gmail si aggiorna e stravolge l’interfaccia grafica

Il lancio della nuova esperienza di Gmail prosegue. Oggi, Google ha annunciato che sta raggiungendo un’altra fase e pian piano, vedremo la nuova interfaccia di Gmail per impostazione predefinita.

Google afferma che l’intera faccenda avverrà in più fasi, quindi per ora solo un numero limitato di utenti potrà vedere il nuovo Gmail per impostazione predefinita e allo stesso tempo si potrà passare manualmente alle impostazioni classiche.

“A partire da oggi, stiamo implementando l’esperienza di opt-out per un segmento di utenti di Gmail. Ciò significa che gli utenti selezionati vedranno la nuova esperienza Gmail per impostazione predefinita, ma avranno comunque la possibilità di ripristinare la versione classica di Gmail tramite il menu delle impostazioni. Mentre continuiamo a implementare questa esperienza, la nuova visualizzazione di Gmail continuerà a essere disponibile anche per gli utenti che desiderano abilitarla tramite Impostazioni rapide”, spiega Google.

Big G sottolinea che lo scopo della nuova esperienza di Gmail è facilitare l’accesso ai contenuti più importanti del tuo account.

“Quando abilitato, il nuovo menu di navigazione ti consente di passare facilmente dalla posta in arrivo, alle conversazioni importanti e partecipare alle riunioni senza dover passare da una scheda all’altra o aprire una nuova finestra. Ci auguriamo che questa nuova esperienza renda più facile rimanere aggiornato su ciò che è importante e portare a termine il lavoro più velocemente in un’unica posizione mirata”, afferma.

Sarà solo questione di tempo prima che la nuova esperienza di Gmail sia disponibile per tutti. Ricordiamo che non è necessario alcun aggiornamento manuale.