Google Assistant: arriva il supporto ai congelatori e refrigeratori d’aria

Google continua ad espandersi nel mondo dell’IoT e un modo semplice per farlo è quello di consentire a Google Assistant di essere utilizzato su più dispositivi, offrendo ai clienti la possibilità di controllare tutto a mani libere.

La notizia di oggi è che il colosso delle ricerche Web ha annunciato la compatibilità con Google Assistant sia per i congelatori che per i refrigeratori d’aria.

Google spiega che Google Assistant è ora in grado di controllare tutti i tipi di funzionalità fornite dai congelatori, tra cui l’accensione e lo spegnimento, l’attivazione di una modalità specifica e la regolazione della temperatura. Altri toggle sarebbero anche disponibili per l’Assistente Google.

“I congelatori sono dispositivi di gestione della temperatura che possono essere regolati in base alle varie impostazioni della modalità e possono consentire il monitoraggio della temperatura”, spiega Google.

Per quanto riguarda i dispositivi di raffreddamento dell’aria, l’assistente sarà in grado di controllare la velocità della ventola, le impostazioni di umidità e temperatura, ma anche di accendere e spegnere il dispositivo.

L’annuncio mostra che il mondo dei dispositivi intelligenti si sta evolvendo a un ritmo veloce e che tecnologie come gli assistenti digitali migliorano ulteriormente l’esperienza con i dispositivi che fanno parte di questo mercato. Certamente, c’è molto di più in questo, soprattutto da parte di Google, che vuole che Google Assistant sia la scelta principale per chi sviluppa dispositivi intelligenti.