Google Bard è ora compatibile con tutto l’ecosistema Google

Ormai è da un po’ di tempo che Google ha lanciato Bard AI, il servizio di intelligenza aritificale generativa. Nonostante reazioni iniziali un po’ tiepide, l’azienda ha continuato ad aggiungere funzionalità, e finalmente sta per arrivare la tanto attesa compatibilità dell’AI con altri prodotti targati Google.

Si chiamano Bard Extensions, e sono un modo completamente nuovo di interagire e collaborare con Bard. Si tratta di estensioni attraverso le quali l’intelligenza artificiali può ottenere informazioni rilevanti da tutti gli altri prodotti di Google, come Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, e persino Google Flights e Hotel.

Per spiegare il funzionamento di questo sistema, Google pone come esempio la pianificazione di un viaggio con gli amici. Bard può confrontare le date preferite di ciascuno, cercare informazioni sugli hotel e sui voli in tempo reale, mostrare le indicazioni di Google Maps per l’aeroporto e far vedere video di YouTube su cosa fare una volta arrivati a destinazione. Tutto questo in una sola conversazione. Le preoccupazioni sulla Privacy ci sono, ma Google ha affermato che si può stare sicuri. I contenuti a cui accede Bard infatti non sono visibili dagli umani.

A partire da oggi Bard ha anche un pulsante “Google it”, che consente di verificare più facilmente le risposte. Si tratta di un sistema attraverso il quale l’AI, collegandosi al motore di ricerca, permette di verificare l’attendibilità delle sue stesse risposte. Infine funzionalità come il caricamento di immagini con Lens, l’ottenimento di immagini di ricerca nelle risposte e la modifica delle risposte di Bard, precedentemente limitate all’inglese, sono ora disponibili in oltre 40 lingue.