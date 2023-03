Google Bard, il lancio dell’intelligenza artificiale è ormai alle porte

L’arrivo della super intelligenza artificiale di Google è più imminente che mai. Bard, annunciato ormai un mese fa, sarà una tecnologia potentissima, in grado di competere con GPT-4, ma fino ad ora si sapeva poco riguardo a date precise. Ora qualcosa sta iniziando a muoversi.

Infatti diversi utenti appartenenti al programma Pixel Superfan hanno ricevuto una mail in cui vengono rivelate diverse informazioni. In questa viene detto che i suddetti fanno parte di un numero limitato di persone, scelte casualmente, che avranno la possibilità di provare Bard non appena questo sarà disponibile.

La domanda rimane però sempre la stessa: quando? Nella mail non viene detto precisamente, ma potrebbe essere questione di settimane. Non molto, quindi.

Riuscirà Bard a battere GPT? Si vedrà: durante la presentazione ufficiale molti sono stati piuttosto scettici riguardo alle capacità dell’intelligenza artificiale di Google. Del resto, in questo mese possono essere stati apportati un gran numero di miglioramenti. Ciò che è certo è che nel prossimo futuro questi modelli non faranno che diventare più potenti.