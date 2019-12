Google Calendar e Google Task verso l’integrazione

Da quando il sistema operativo Android ha preso il controllo del settore mobile (oltre il 75% di quota di mercato) l’utilizzo dei servizi Google è andato via via crescendo abbracciando sempre nuovi utenti.

Uno di questi è Google Task, insieme a tutte le varie reincarnazioni spuntate sul Play Store. Al contrario di Google Calendar, però, non è mai riuscito a integrarsi e a far breccia nei nostri cuori perché di fatto “obbliga” gli utenti ad utilizzare due diverse applicazioni.

Google, tuttavia, potrebbe aver finalmente ascoltato le preghiere dei fan più business. Alcuni sviluppatori di XDA-Devs hanno infatti scoperto nel codice che l’integrazione con Google Calendar è già realtà seguendo l’esempio di Task e Gmail. Si presenta sotto forma di un pulsante Attività nella versione 2019.47.2-284533606 dell’app Calendario di Google.

L’integrazione include anche codici colore e voci del calendario in modo da poter vedere facilmente le differenze. I suoni possono anche essere personalizzati mentre le notifiche delle attività scendono nella barra di stato come quelle del calendario e possono essere eliminate in modo simile.

Per vedere da più vicino le novità non vi resta che guardare gli screenshoot qui sotto!