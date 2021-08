Google cessa il supporto ai login su Android 2.3.7 e precedenti

Google ha annunciato che nel prossimo futuro non sarà più possibile effettuare l’accesso al proprio account sui dispositivi con sistema operativo Android 2.3.7 o precedenti. La decisione, che avrà effetto dal 27 settembre, è stata annunciata attraverso un post sul sito ufficiale.

Come parte dei nostri sforzi per tenere sicuri i nostri utenti, Google non permetterà più l’accesso ai dispositivi Android con Android 2.3.7 o inferiori a partire dal 27 settembre 2021. Se effettui l’accesso al tuo dispositivo dal 27 settembre 2021, potresti ricevere errori di nome utente o password quando cerchi di usare prodotti e servizi Google, come Gmail, YouTube e Maps.