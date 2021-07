Google Duplex, l’intelligenza artificiale che può prenotare al ristorante, riceve nuove funzioni

Google Duplex è un’intelligenza artificiale rivoluzionaria, in grado di svolgere compiti che prima avrebbero richiesto l’intervento umano. È in grado di prenotare ai ristoranti, ordinare cibo e molto altro. Il tutto grazie ad una tecnologia in grado di conversare al telefono proprio come una persona reale. Fra non molto Duplex acquisterà una nuova capacità: aggiungere gli utenti alla lista di attesa di un ristorante.

Sembra che Google stia infatti testando questa funzione, rendendola disponibile soltanto ad alcuni utenti. Per provarla è sufficiente selezionare l’opzione “Richiedi di entrare nella lista d’attesa” su Google Maps e specificare il numero di persone e quanto siano disposte ad aspettare. A questo punto l’assistente Google chiamerà il locale e cercherà di effettuare la prenotazione, inviando un SMS all’utente nel caso che qualcosa vada storto.







Riguardo a questa novità, Google ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Stiamo costantemente sperimentando nuove funzioni che utilizzano la tecnologia Duplex e non sappiamo ancora quando o se questa specifica capacità diventerà disponibile a tutti gli utenti di Assistente Google.

Google Duplex non è purtroppo ancora disponibile in Italia, e non è noto quando finalmente approderà nel nostro paese.