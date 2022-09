Google è al lavoro sul Pixel Tablet Pro: la scoperta nel codice di Android

Mesi fa, durante l’evento Google I/O, è stata rivelata l’esistenza del Pixel Tablet. Non ci sono molte informazioni sul dispositivo, almeno per il momento, ma l’ultimo aggiornamento di Android ha rivelato qualcosa di interessante. Sembra che Google abbia intenzione di fare le cose in grande: oltre al modello base, infatti, è previsto anche un Pixel Tablet Pro.

Alcune righe di codice nella Beta 1 di Android 13 hanno rivelato informazioni piuttosto interessanti. In primo luogo, sono spuntati i nomi in codice di due dispositivi Pixel non ancora annunciati (Felix e Lynx), ma è un altro nome a dare all’occhio: tangorpro. Questo perché il nome in codice del Pixel Tablet di base è proprio tangor.

Il dispositivo sembra essere in una fase di produzione ancora iniziale, e non si hanno molte certezze su eventuali miglioramenti rispetto alla versione base. Di sicuro si sa solamente che il Pixel Tablet Pro vedrà un miglioramento nel comparto fotografico, e userà un sensore principale migliore rispetto al Sony IMX355 del modello base.

Per quanto riguarda le altre specifiche, si può fare qualche speculazione basandosi sugli altri modelli Pro delle serie Pixel. Molto probabilmente, il Pixel Tablet Pro avrà più RAM e un display migliore. C’è anche la possibilità che cambi il processore: nella versione base, questo sarà un Google Tensor, ma per quella Pro c’è la possibilità che si passi al nuovissimo Tensor G2.

Google non ha ancora fatto sapere nulla su un eventuale modello Pro del proprio tablet. Resta da vedere se ulteriori indizi compariranno nel codice della beta di Android o se, ancora meglio, Google annuncerà ufficialmente il dispositivo. Quello che è certo è che bisognerà aspettare quantomeno fino all’anno prossimo.