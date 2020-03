Google e Facebook contro gli sciacalli delle mascherine

Con l’arrivo del Coronavirus in Italia e il complicarsi della pandemia le mascherine di protezione sono andate esaurite in pochi giorni e le aziende faticano ad approvvigionare i negozi e le farmacie.

Approfittando di questa carenza, molti produttori senza scrupoli ma anche privati che rivendono attraverso le piattaforme online, hanno cominciato a venderle con prezzi esorbitanti. Insomma, un vero e proprio sciacallagio digitale, alimentato tramite i post a pagamento su social e la pubblicità online. Ora però, come già aveva fatto Facebook, anche Google ha deciso di mettere al bando gli annunci pubblicitari relativi alle mascherine per uso medico.

La posizione di Google

“Per un eccesso di cautela, abbiamo deciso di vietare temporaneamente tutti gli annunci di maschere mediche per il viso“, ha dichiarato una portavoce di Google alla Cnbc. “Stiamo monitorando attivamente la situazione e continueremo ad agire nel modo necessario per proteggere gli utenti“.

Gli annunci non spariranno immediatamente, serviranno infatti alcuni giorni affinché le varie offerte vengano individuate e cancellate, ma è solo questione di tempo. Google starebbe anche valutando di estendere la misura ad altri articoli legati all’epidemia.

E Amazon e Facebook?

Per quanto riguarda specificatamente l’Italia, nelle scorse settimane anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva chiesto ai vari siti di e-commerce chiarimenti circa le attività di controllo in merito. Oggetto della richiesta non solo l’innalzamento dei costi ma anche l’effettiva efficacia delle soluzioni in commercio, visto che non tutte le mascherine possono proteggere dal Covid-19. Facebook già nelle scorse settimana si era attivata per rimuovere gli annunci fraudolenti dai sul social (visto che è proprietaria di Instagram). Amazon ha invece comunicato di aver eliminato più di un milione di prodotti con descrizione non veritiera e prezzi fuori mercato,