Google Foto è diventato più intelligente con l’integrazione di Google Lens

Nel campo dell’intelligenza artificiale, Google propone il suo assistente vocale “Google Assistant” ma per le immagini l’azienda ha dovuto virare su un altro strumento: Google Lens.

Lanciato nel 2017, Google Lens è un sistema di riconoscimento delle immagini che consente di riconoscere oggetti, scansionare testo o un codice QR, connettersi automaticamente a una rete Wi-Fi puntando la fotocamera all’etichetta o tradurre gli ingredienti di un menu.

Tuttavia, per sfruttare Google Lens sul proprio smartphone, la procedura non è delle più semplici. Se alcuni produttori offrono un menu dedicato nella propria applicazione fotografica, la procedura più semplice fino ad ora è quella di avviare Google Assistant e premere l’icona dedicata.

Per offrire una migliore integrazione di Google Lens nei propri servizi, l’azienda di Mountain View ha deciso però di andare oltre. Come notato dai colleghi di Android Police, Google ha effettivamente aggiornato Google Foto, il suo servizio di hosting e modifica di foto e video, per integrare automaticamente Google Lens.

“I nostri lettori hanno individuato alcuni nuovi strumenti mentre guardano una foto nell’applicazione Google Foto”, afferma il sito specializzato.

Tra le funzionalità rilevate da Android Police, possiamo menzionare in particolare il riconoscimento del testo. Così, analizzando un’immagine dal proprio smartphone, contenente del testo, si potrà tradurla, leggerla o addirittura trasferirla automaticamente su un computer non appena sarà collegata allo stesso account Google. È anche possibile acquistare un prodotto riconosciuto da Google Lens su Internet o scoprire immagini simili.

Nella pratica, l’integrazione di Lens con Google Foto dovrebbe consentire a più persone di scoprire le funzioni offerte dallo strumento di riconoscimento delle immagini di Google.