OnePlus presenterà oggi i suoi nuovi flagship della serie OnePlus 9 e il suo primo smartwatch, che di chiamerà OnePlus Watch. L’evento di lancio inizierà alle 15:00 italiane e sarà trasmesso in streaming dal vivo sul canale YouTube ufficiale dell’azienda.



La gamma dell’azienda cinese dovrebbe includere due smartphone: OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. In più ci sarà lo smartwatch oggetto dei giorni scorsi di teaser ufficiali da parte del suo produttore. OnePlus Watch avrà un design circolare con due pulsanti fisici sul lato destro. OnePlus ha confermato che lo smartwatch non eseguirà il sistema operativo Wear di Google e supporterà 110 modalità di allenamento.

Segui con noi l’evento e …. resta collegato con noi, perché non appena la presentazione avrà termine, pubblicheremo un reportage sui nuovi prodotti… e avremo una sorpresa in particolare... stay tuned!