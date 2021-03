OnePlus Watch è il primo smartwatch della storia del produttore cinese e si inserisce in una precisa strategia del brand, che mira ad ampliare il suo portafoglio prodotti per garantire agli utenti una varietà di esperienze e di scelte. È caratterizzato da un design elegante,una connessione fluida, uno smart fitness tracking e una solida autonomia.

Design

OnePlus Watch è stato sviluppato con design rotondo che emula l’aspetto di un orologio tradizionale, con un arco liscio sul lato della cassa lucidato a mano con più di 20 trattamenti per una finitura raffinata. La cassa da 46 mm è realizzata in acciaio inossidabile di qualità, con vetro curvo 2.5D sul quadrante e un sottile ma luminoso motivo lucido sulla lunetta del display per un ulteriore tocco di classe.

OnePlus Watch permette di visualizzare e rispondere alle notifiche comodamente, comporre e rispondere alle telefonate, riprodurre musica e scattare foto. OnePlus Watch è dotato di 4 GB di memoria (2 GB per l’uso effettivo), sufficiente per oltre 500 canzoni, ed è compatibile con la maggior parte degli auricolari Bluetooth per la riproduzione di musica wireless in movimento. Si collega anche con le OnePlus TV, agendo come un telecomando che può abbassare il volume quando arriva una chiamata o anche spegnere la TV prima di addormentarsi.

OnePlus Watch Cobalt Limited Edition

OnePlus ha pensato anche a una Watch Cobalt Limited Edition realizzata con materiali tradizionalmente presenti solo negli orologi di lusso. La cassa della Limited Edition è realizzata in lega di cobalto, un materiale ipoallergenico due volte più duro e più resistente alla corrosione del tradizionale acciaio inossidabile. Il quadrante dell’orologio è invece realizzato in vetro zaffiro che ha raggiunto un punteggio Mohs di 9, per una maggiore luminosità e un’eccezionale resistenza ai graffi.

Super autonomia

Uno dei punti di forza di OnePlus Watch è l’autonomia. La batteria dell’orologio, da 402 mAh, offre energia per un massimo di due settimane di utilizzo medio, e fino a una settimana di alimentazione per gli utenti più attivi. Inoltre, in soli 5 minuti, infatti, è possibile caricare il device per una giornata intera, mentre in soli 20 minuti per una settimana di utilizzo.

OnePlus Watch è resistente all’acqua e alla polvere per 5ATM e offre certificazione IP68. Il dispositivo permette di gestire oltre 110 modalità di allenamento, compreso il rilevamento automatico dell’allenamento per il jogging e la corsa. Monitora pulsazioni, distanza, calorie e la velocità ed efficienza SWOLF (la somma del tempo e del numero di bracciate per completare una vasca) per i nuotatori. Non manca il rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue, il rilevamento dello stress, l’allenamento della respirazione, gli avvisi di frequenza cardiaca rapida e i promemoria di sedentarietà, tutti facilmente gestibili sull’app OnePlus Health.

Prezzo e disponibilità

OnePlus Watch avrà un prezzo di 159 euro. La disponibilità in Europa sarà annunciata nelle prossime settimane.