OnePlus ha annunciato oggi la sua nuova gamma OnePlus 9 Series, composta da due modelli: OnePlus 9 [scheda tecnica qui] e OnePlus 9 Pro [scheda tecnica qui]. I due modelli sono caratterizzati da fotocamere molto evolute che per la prima volta sono frutto di una prestigiosa partnership con Hasselblad, da un display con un’alta frequenza di aggiornamento e da una tecnologia di ricarica wireless veloce. Entrambi gli smartphone sono dotati di connettività 5G. Andiamo a scoprirli.

Oneplus 9 Pro

OnePlus 9 Pro offre un display da 6,7″ con risoluzione di 1.440×3.216 pixel e densità di 525 ppi. Si tratta di un Fluid Display 2.0 che appartiene a una nuova generazione di tecnologia per schermi mobile e integra la tecnologia low-temperature polycrystalline oxide (LTPO), la più avanzata utilizzata nei display OLED di fascia alta, in grado di offrire una risposta al tocco ancora più immediata per il gaming mobile. La tecnologia LTPO consente al display di OnePlus 9 Pro di regolare automaticamente la frequenza di aggiornamento da 120 Hz fino a 1 Hz per adattarsi ai bisogni dell’utente. Il display offre 1.300 nits di luminosità al massimo della potenza, profondità di colore nativa a 10 bit, HDR10+, regolazione automatica della temperatura di colore e rilevamento della luce ambientale.

Pezzo forte di OnePlus 9 Pro è la fotocamera Hasselblad Camera for Mobile frutto dell’accordo con l’iconico marchio svedese. Lo smartphone offre quattro ottiche con un sensore principale da 48 Megapixel f/1.8, un ultra grandangolare da 48 Megapixel f/2.2, un tele da 8 Megapixel f/2.4 e un sensore in bianco e nero da 2 Megapixel.

La fotocamera principale da 48 Megapixel è dotata di un sensore Sony IMX789 da 1/1,4, mentre l’ottica ultra-wide da 50 Megapixel utilizza un sensore Sony IMX766 da 1/1,56″, con un rumore molto basso, e permette anche di catturare foto macro di alta qualità, con la possibilità di mettere a fuoco da una distanza di 4 cm dal soggetto.

Il teleobiettivo da 8 Megapixel ha uno zoom 3,3x (77mm) con stabilizzazione ottica (OIS) per ridurre la sfocatura, con un massimo di 30x di zoom digitale. Infine, c’è una fotocamera monocromatica dedicata che lavora insieme alla fotocamera principale per aggiungere dettagli e stratificazione alle foto in bianco e nero.

La fotocamera principale gira video a 4K con 120fps e in 8K a 30 fps, una caratteristica questa che pone OnePlus 9 Pro nell’Olimpo dei camera phone destinati non solo agli appassionati di foto ma ai professionisti dell’immagine.

Ad animare il telefono c’è il processore Qualcomm Snapdragon 888 – con X60 5G Modem-RF integrato – con prestazioni della CPU più veloci del 25% e un rendering grafico più veloce del 35% e un significativo risparmio energetico.

OnePlus 9 Pro è disponibile in due versioni con differenti tagli di memoria: 8/128 GB e 12/256 GB, con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1.

Altra chicca è la presena della Warp Charge 65T in grado di ricaricare la batteria da 4.500 del telefono dall’1 al 100% in soli 29 minuti. In versione senza fili, la Warp Charge 50 Wireless ricarica il telefono dall’1 al 100% in soli 43 minuti. L’adattatore incluso nella confezione può essere utilizzato anche per mettere il turbo ai dispositivi non-OnePlus tra cui computer portatili, tablet e altro ancora fino a 45W utilizzando l’USB PD o PPS.

OnePlus 9

OnePlus 9 condivide molte delle specifiche top con il fratello maggiore OnePlus 9 Pro. Fra queste il display con refresh a 120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 888, la connettività 5G, la Warp Charge 65T e la potente Hasselblad Camera for Mobile.

Iniziamo proprio da qui, dalla fotocamera: OnePlus 9 ha tre sensori invece dei quattro del Pro (da 48+50+2 Megapixel) ma utilizza di fatto gli stessi standard di calibrazione del colore di OnePlus 9 Pro – la Natural Color Calibration con Hasselblad.

OnePlus 9 offre la stessa fotocamera ultra-wide da 50 Megapixel presente su OnePlus 9 Pro, con un sensore Sony IMX766 da 1/1,56″ e una lente Freeform curva per diminuire la distorsione dei bordi. Anche la fotocamera principale da 48 Megapixel ha un sensore Sony IMX689 da 1/1,43″ progettato su misura, mentre la lente monochrome lavora insieme alla lente principale per elaborare foto in bianco e nero più dettagliate.

Video: lo smartphone può girare in 4K a 30 o 60 fps e in 8K a 30 fps.

OnePlus 9 è dotato di uno schermo Fluid Display da 6,55″ che un pannello AMOLED da 120 Hz che può arrivare fino a 1.100 nits di luminosità con certificazione HDR10+. È anche dotato di due sensori di luce ambientale con 8.192 livelli di luminosità per un controllo automatico della luminosità più fluido. Il Comfort Tone regola anche la temperatura di colore del display per adattarsi al tuo ambiente per un’esperienza di lettura più confortevole.

Anche il modello OnePlus 9 integra una batteria da 4.500 mAh con un design migliorato a doppia cella che è in grado di caricare dall’1 al 100% in soli 29 minuti. Le versioni Nord Americane ed Europee di OnePlus 9 supportano anche la ricarica wireless Qi fino a 15W.

OxygenOS 11

Entrambi i telefoni sono mossi dall’interfaccia OxygenOS 11.1 basata sull’ultima versione di Android che appare sempre leggera e fluida e insieme con il processore Snapdragon 888 da senza mezzi temini volare i dispositivi, rendendoli reattivi in tutte le situazioni di utilizzo. La nuova ottimizzazione della memoria Turbo Boost 3.0 permette di tenere più del 25% di app aperte in background rispetto a prima.

In molte sezioni, il funzionamento della OxygenOS 11 è molto simile a quella di Android Stock con interventi particolarmente apprezzati in termini di personalizzazione e di sicurezza.

Prezzi e disponibilità

OnePlus 9 Pro sarà disponibile per il preorder su OnePlus.com/IT e Amazon.it a partire dal 23 marzo alle 16.30 ora Italiana. Le vendite partiranno invece il 31 marzo su OnePlus.com/IT e Amazon.it

OnePlus 9 sarà disponibile per il preorder su OnePlus.com/IT e Amazon.it a partire dal 23 marzo alle 16.30 ora Italiana. A partire dal 26 Aprile sarà invece disponibile alla vendita su OnePlus.com/IT e Amazon.it

OnePlus 9 arriverà nella versione 8GB+128GB nei colori Winter Mist, Arctic Sky e Astral Black al prezzo di 719,00 euro, e nella versione 12GB+256GB nei colori Winter Mist, Arctic Sky e Astral Black al prezzo di 819,00 euro.

OnePlus 9 Pro sarà venduto in versione 8GB+128GB nei colori Morning Mist, Pine Green e Stellar Black al prezzo di 919,00 euro e nella versione 12GB+256GB nei colori Morning Mist, Pine Green e Stellar Black al prezzo di 999,00 euro.

Infine Warp Charge 50 Wireless Charger costa 69,95 euro.