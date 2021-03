OnePlus 9 avrà una fotocamera firmata Hasselblad

OnePlus annuncia oggi di aver siglato una partnership di lungo termine con un nome storico della fotografia, Hasselblad, per realizzare fotocamere ad alte prestazioni i propri smartphone. Contestualmente annuncia un investimento di 150 milioni di dollari, spalmati su 3 anni, nello sviluppo del reparto fotografico dei suoi cellulari.

Il primo frutto della collaborazione con il produttore svedese, evidentemente in essere già da qualche tempo, lo vedremo a bordo della famiglia di modelli OnePlus 9 (se non in tutti, nel top di gamma) che saranno presentati il prossimo 23 marzo (alle 15,00 su http://onepl.us/Italy). OnePlus 9 Series utilizzerà un sensore personalizzato Sony IMX789: il più grande e avanzato sensore della fotocamera principale mai montato su un dispositivo OnePlus. Con il RAW a 12 bit, sarà in grado di offrire colori più dinamici e vibranti. La Hasselblad Camera offrirà anche una registrazione video HDR migliorata, unita al supporto per la cattura di video 4K 120FPS e 8K 30FPS.

La partnership – si legge nella nota stampa diffusa questa mattina da OnePlus – si svilupperà nei prossimi tre anni, iniziando con miglioramenti del software che includono la sintonizzazione del colore e la calibrazione dei sensori, ed estendendosi a più dimensioni nel prossimo futuro. OnePlus e Hasselblad definiranno insieme i nuovi standard tecnologici dell’esperienza della fotocamera mobile e svilupperanno tecnologie di imaging innovative, continuando a migliorare la Hasselblad Camera for Mobile. Questa partnership offrirà benefici immediati agli utenti e, allo stesso tempo, permetterà di migliorare ulteriormente la user experience nel lungo periodo.

Il primo, e più impegnativo risultato dal punto di vista tecnico di questa collaborazione è senza dubbio la calibrazione avanzata del colore.

Sviluppata a quattro mani da OnePlus e Hasselblad grazie a mesi di studio e verifiche approfondite, la Natural Color Calibration with Hasselblad mira a portare colori più precisi e naturali alle foto scattate con le fotocamere dei flagship OnePlus. Si tratta di un nuovo standard di OnePlus per la calibrazione del colore che sarà previsto nelle fotocamere dei suoi futuri smartphone.

L’Hasselblad 1600F, lanciata nel 1948

La nuova Hasselblad Pro Mode porta per la prima volta la calibrazione del sensore di Hasselblad, leader nella sua categoria, su uno smartphone, ottenendo un colore incredibilmente preciso e naturale per una solida base per il post-editing.

Hasselblad Pro Mode è stata rinnovata con una nuova interfaccia utente basata sul software di elaborazione delle immagini di Hasselblad per dare agli utenti un autentico look and feel Hasselblad. Inoltre, consente una quantità di controllo senza precedenti per i fotografi professionisti, con la possibilità di regolare ISO, messa a fuoco, tempi di esposizione, bilanciamento del bianco e altro ancora. Infine, gli utenti possono anche utilizzare il formato RAW a 12 bit per un colore ancora più ricco e una gamma dinamica più elevata.

Hasselblad X1D II 50c, con sensore medio formato da 50 Megapixel

L’investimento di 150 milioni di dollari

Oltre a sviluppare insieme ad Hasselblad la Hasselblad Camera for Mobile implementandola sui futuri smartphone flagship, OnePlus sta lavorando ad una strategia triennale per rafforzare ulteriormente le capacità della sua fotocamera. Include:

lo sviluppo di quattro importanti laboratori di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, compresi due innovativi laboratori di imaging con sede negli Stati Uniti e in Giappone.

in tutto il mondo, compresi due innovativi laboratori di imaging con sede negli Stati Uniti e in Giappone. l’implementazione di nuove aree imaging technology per smartphone, come una fotocamera panoramica con un campo visivo di 140 gradi, la tecnologia T-lens per una messa a fuoco fulminea nella fotocamera frontale e una lente a forma libera – che sarà introdotta per la prima volta sulla serie OnePlus 9 e che elimina la distorsione dei bordi nelle foto ultra-wide.



“Oggi è il giorno più importante di sempre per le fotocamere OnePlus e, cosa ancora più importante, per gli utenti OnePlus di tutto il mondo. Con il nostro impegno a lungo termine di investire ancora di più in R&D e in tecnologie di imaging all’avanguardia, siamo pronti per affermarci come nuovo leader nella fotografia mobile”, ha dichiarato Kinder Liu, OnePlus COO & Head of Research and Development.