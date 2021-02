OnePlus 9 Pro con fotocamere Hasselblad compare su YouTube

OnePlus 9 Pro sarà dotato di fotocamere firmate Hasselblad, un costruttore di macchine fotografiche di alta qualità svedese.

Ad anticiparlo è un noto YouTuber dal nome Dave2D che è riuscito a mettere le mani sulle immagini di un prototipo del prossimo modello. Nelle immagini mostrate, si può vedere il dispositivo da più angolazioni insieme ad alcune delle sue interfacce utente oltre al marchio Hasselblad sul retro.

E’ la seconda volta che l’azienda svedese si avvicina al mondo degli smartphone perché in passato ha collaborato con Motorola come parte di un accessorio Moto Mod.

Design e specifiche tecniche

OnePlus 9 Pro si presenta in metallo e vetro con un display curvo e un foro per la fotocamera sul display nell’angolo in alto a sinistra. Nel video è confermata anche una risoluzione QHD+ così come quattro fotocamere sul retro.

L’interfaccia utente della fotocamera, mostrata nel video, svela uno zoom 3,3x mentre il cursore di avviso è rimasto a destra sopra il pulsante di accensione/blocco. Lo slot della scheda SIM si troverà invece nella parte inferiore insieme a una porta USB di tipo C e l’altoparlante principale.

Il telefono offrirà un display OLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il SoC Snapdragon 888 e fino ad un massimo di 12 GB di Ram.

OnePlus 9 Pro dovrebbe arrivare a marzo, insieme a OnePlus 9 e OnePlus 9E.