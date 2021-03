MediaTek annuncia il nuovo chip con IA per le smartTV del futuro

MediaTek ha annunciato l’introduzione del nuovo SoC MT9638 in arrivo nelle prossime smart tv per migliorare la qualità dell’immagine in Ultra-HD. La nuova proposta incorpora un’APU (unità di elaborazione AI) dedicata all’intelligenza artificiale in grado di ridimensionare i contenuti 4K nel migliore dei modi.

Utilizzato ovunque, questo chip servirà anche per migliorare la fedeltà dell’immagine (correggendola dinamicamente grazie al riconoscimento delle scene), ma anche per gestire gli assistenti personali, il Variable Refresh Rate (fondamentale per le nuove console) oltre alla compensazione del movimento per una maggior fluidità dell’immagine. Ed è proprio su quest’ultimo punto che l’MT9638 si metterà alla prova per aiutare i produttori TV ad offrire il massimo.

Bassi consumi, 4K e HDR10+

Insieme alla sua APU, il nuovo chip di MediaTek è armato con una parte CPU multi-core (Cortex-A55) e una parte GPU (Mali-G52). Con questo tandem, il produttore è sicuro di poter garantire un basso consumo energetico, gestire stream Ultra HD a 60 Hz e supportare i codec HEVC, VP9 e AV1. Nel menu è presente anche il supporto per lo standard HDR10+ con compatibilità Dolby Atmos e DTS Virtual X per l’audio.

In termini di connettività, la proposta di MediaTek offrirà il supporto per lo standard HDMI 2.1 e le interfacce USB 3.0, con Wi-Fi 6 come bonus. Per il controllo vocale e gli assistenti personali, la casa produttrice annuncia infine che il suo nuovo chip sarà in grado di gestire contemporaneamente fino a 4 microfoni per un consumo di soli 0,5 W.

Il chip MT9638 di MediaTek dovrebbe debuttare sul mercato nel secondo trimestre del 2021.