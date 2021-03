The Book of Ra 10 Deluxe gratis: il magico e misterioso Egitto

Book of Ra 10 deluxe gratis è una slot machine tra le più famose e utilizzate di sempre, uscita anche in una nuova versione molto recente, il suo tema e l’ambientazione sono i medesimi delle versioni precedenti; basati sui miti dell’Antico Egitto, un’ispirazione che ha dato vita ho una delle slot-machine più amate. Il leitmotiv del gioco si snoda sulla ricerca di antichi manufatti egizi a opera di un archeologo, giovane e avventuroso; le regole della nuova versione invece sono completamente differenti e piuttosto originali. Un aumento anche rilevante dei rulli gioco, che anziché essere 5 sono 10; una novità graditissima che rende il gioco ancora più soddisfacente e articolato. Rulli sui quali sono previste fino a 100 linee di puntata.

Book of Ra: famoso e supergettonato

La slot prevede anche un jolly e uno scatter, che possono attivare bonus free spin, con altrettanti simboli espandibili; Book of Ra è una delle slot più famose che si rinnova quasi completamente anche in versione gratis e sempre con soldi veri nella versione alternativa; bellissimo tema che si ispira ai fasti dell’Antico Egitto e che propone capitoli ricchi di scarabei, gioielli, manufatti antichi e sacri, ma con delle regole completamente rinnovate, diverse da tutti i capitoli delle serie precedenti. I nuovi 10 rulli sono divisi in due set diversi e indipendenti tra di loro, dove si possono creare combinazioni vincenti e attivare moltissimi bonus, come abbiamo già detto, grazie alla presenza di un centinaio di linee di puntata, ricco di simboli wild e bonus free spin. Durante gli step di gioco è possibile effettuare fino a 20 puntate gratuite.

Mondo magico e misterioso dell’Antico Egitto

Coinvolgente colorata e luccicante questa slot machine fa di nuovo centro con la sua nuova versione; il simbolo wild in questo gioco è raffigurato da un amuleto che ha la funzione di jolly, può sostituire tutti gli altri simboli nel gioco, tranne lo scatter, bello, avvincente e super gettonato Book of Ra 10 Deluxe gratuito sta avendo un successo stratosferico, così come è stato anche per le versioni precedenti; una slot machine sicuramente coinvolgente che trascina il giocatore nel mondo magico e misterioso dell’Antico Egitto. Per comprendere il grado di divertimento in questo gioco bisogna assolutamente provarlo.

the Book of Ra 10 Deluxe slot machine gratuita

Questa slot machine conquista non solo sono infinite possibilità di gioco e le opportunità di poter vincere attraverso i 10 rulli e le numerose linee di puntata ma rende anche il gioco un momento di grande divertimento, relax e svago grazie alla musica, ai colori, alla scelta dell’ambientazione perfetta. Perfetto anche nel suo lato tecnico ma unico e avvincente per l’atmosfera accattivante the Book of Ra 10 Deluxe slot machine gratuita è senza dubbio il top delle slot machine e dei giochi on-line.