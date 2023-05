Google Foto introduce la tecnologia Ultra HDR per migliorare la qualità delle immagini

La scorsa settimana, Google ha ospitato la sua conferenza annuale per sviluppatori, Google I/O 2023. Come ogni anno, questa è stata l’occasione per l’azienda di presentare le prossime novità sui vari servizi, ma anche sui sistemi operativi. Se Google non è stato molto loquace su Android 14, il gruppo americano ha comunque pianificato alcune novità per la foto, legate in particolare al suo servizio di archiviazione online e modifica delle immagini, Google Foto.

In un articolo pubblicato domenica 14 maggio, la rivista americana Forbes indica che Google intende migliorare sensibilmente la qualità delle foto su Google Foto grazie a una nuova funzione chiamata “Ultra HDR”. Google afferma che questa tecnologia aiuterà gli utenti a “catturare e visualizzare immagini HDR su dispositivi Android compatibili”. Soprattutto, questa funzione è direttamente compatibile con i file in formato JPG e non è limitata solo alle immagini con una gamma dinamica maggiore come i file RAW o HEIF.

Foto JPG compatibili con HDR

L’idea è quella di aggiungere un livello di informazioni ai file JPG in modo da fornire più informazioni a questi file con una mappa del guadagno che indicherà alle applicazioni dove la luminosità dell’immagine dovrebbe essere aumentata e in quali punti dovrebbe essere ridotta. Il vantaggio di questa funzionalità è quello di consentire la visualizzazione delle immagini su uno schermo HDR anche per un file JPG che normalmente non sarebbe compatibile.

Sul suo blog, Google spiega anche che questo formato ha la specificità di consentire una migliore gestione della visualizzazione delle immagini da parte di tutte le applicazioni, comprese quelle che non gestiscono l’HDR:

Android aggiunge il supporto per le immagini HDR (High Dynamic Range) a 10 bit, per conservare più informazioni dal sensore quando si scatta una foto, consentendo colori più vividi e un maggiore contrasto. Il formato Ultra HDR di Android è completamente compatibile con i file JPS, garantendo che le app funzionino senza problemi con le immagini HDR e le visualizzino con una gamma dinamica standard quando necessario.

Big G specifica inoltre che questa funzionalità sarà disponibile nativamente con Android 14 e all’interno di Google Foto. Inoltre, l’azienda consentirà agli sviluppatori di applicazioni di integrare la gestione delle immagini “Ultra HDR” se desiderano consentire agli utenti di acquisire immagini con questa gamma dinamica più elevata o se desiderano visualizzarle quando l’applicazione visualizza foto o video in HDR.