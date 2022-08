Google ha iniziato a distribuire Android 13

Negli ultimi anni Google ci ha sorpreso con l’arrivo delle nuove versioni di Android, lanciando nei giorni più svariati, e spesso con ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ma questa volta Big G ci ha davvero stupiti, con l’annuncio del lancio di Android 13 a Ferragosto.

Proprio così, nella giornata solitamente dedicata alle vacanze, alla gite in montagna o al mare e alle celebri grigliate, Google ha ufficilamente annunciato l’inizio della distribuzione del suo nuovo, atteso OS.

Come sempre gli aggiornamenti partono da tutti i Pixel supportati, mentre i dispositivi di Samsung, Asus, HMD Global, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi riceveranno la nuova disribuzione Android “entro quest’anno”.

Le novità di Android 13

Tante le novità. Ci sarà un’evoluzione del tema Material You, con il motore dei temi in grado di supportare le app di terze parti, mentre il lettore multimediale cambierà automaticamente aspetto in base alla musica o al podcast che si sta ascoltando.

Si potranno impostare lingue specifiche per app specifiche, e le app non avranno accesso all’intera libreria multimediale se devono ad esempio condividere un solo elemento; la cronologia degli appunti verrà cancellata automaticamente a intervalli di tempo regolari quando si copiano dati sensibili come e-mail, numeri di telefono o credenziali di accesso. Le stesse app dovranno chiedere esplicitamente il consenso dell’utente per inviare notifiche, senza poterlo più fare utilizzando impostazioni predefinite.

Android 13 supporta lo Spatial Audio, a condizione che le cuffie che si indossano abbiano la funzione di head tracking. L’OS supporta anche il Bluetooth LE Audio, che assicurerà un suono a latenza inferiore, una qualità migliorata e il supporto per la trasmissione dell’audio a più dispositivi contemporaneamente.

Insomma tante novità che gli utenti Android di tutto il mondo non vedevano l’ora di provare.