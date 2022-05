Google I/O 2022: questa sera ore 21.00 | Come vederlo, anticipazioni e rumors

Oggi, Google aprirà le porte all’edizione 2022 della sua conferenza annuale per sviluppatori, il Google I/O 2022. Come ogni anno, questo convegno si aprirà con una prima presentazione questo mercoledì sera, seguita nei prossimi giorni da diversi convegni più specializzati.

Come guardare il keynote

Solo su YouTube andrà in onda questo mercoledì 11 maggio a fine giornata la conferenza di apertura del Google I/O. La conferenza inizierà alle 19:00, ora italiana e potrà essere seguita direttamente nel video player integrato di seguito.

Inoltre, come di consueto per questo tipo di eventi, troverete su Cellulare Magazine un articolo aggiornato con tutti gli annunci più significativi in ​​vari articoli.

Annunci previsti

Come al solito, la conferenza di Google I/O dovrebbe essere rivolta principalmente agli sviluppatori. Questa dovrebbe quindi essere un’opportunità per Google di presentare principalmente nuovi software. Pensiamo ovviamente ad Android 13, la prossima versione del suo sistema operativo mobile che dovrebbe arrivare in versione definitiva in autunno. Se Android 13 è già oggetto di una versione Developer Preview, è tradizionalmente durante Google I/O che verrà rilasciata la prima versione beta e che l’azienda evidenzia le principali novità previste.

Quest’anno, dalla parte di Android 13, ci aspettiamo in particolare aggiornamenti di sicurezza, più funzioni per le applicazioni di messaggistica, più sinergia tra i diversi dispositivi e font più vari. Inoltre, all’inizio dell’anno, l’azienda aveva annunciato diverse novità per arrivare nel campo dell’audio, con audio spaziale e Bluetooth multipoint o per utilizzare al meglio il proprio smartphone Android con un PC Windows.

Oltre agli smartphone, la presentazione dovrebbe fare anche una piccola parentesi dei nuovi prodotti. Per evidenziare le nuove funzionalità audio di Android 13, alcuni rumors anticipano l’annuncio delle nuove cuffie Pixel Buds Pro. Sarebbe anche un’opportunità per l’azienda di presentare finalmente il suo primo orologio connesso (dotato di Wear OS 3.1) chiamato Google Pixel Watch. Infine, sul fronte telefonico, possiamo ancora sperare nella presentazione di un Google Pixel 6a.