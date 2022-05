Sony Xperia 10 IV: il ritorno della fascia media compatta e convincente

Sony ama proporre smartphone con il brand “Xperia” completi sotto tutti i punti di vista ma, al tempo stesso, anche molto costosi come il nuovo top di gamma Xperia 1 IV. Fortunatamente il produttore giapponese non ha dimenticato la fascia media.

Xperia 10 IV, questo il nome della nuova proposta, costerà poco meno di 500 euro e propone vari elementi convincenti. Possiamo citare la capiente batteria da 5000 mAh, abbinata ad un peso di soli 161 grammi, o ancora la certificazione IP 65/68 e il Corning Gorilla Glass Victus per la protezione del display.

Display e fotocamere

Lo schermo Full-HD+ OLED da 6 pollici adotta il famoso rapporto 21:9 tanto caro a Sony, che evita le bande nere su determinati formati, in particolare per i film usciti al cinema. Peccato che quest’ultimo si limiti ad un refresh rate di 60 Hz quando ormai tutta la concorrenza si sta adattando allo standard 120 HZ.

Sul retro troviamo poi un modulo fotografico ovale con i suoi tre sensori, uno principale da 12 Megapixel e altri due da 8 Megapixel, abbinati a obiettivi da 16, 27 e 54 mm. Sono aiutati dalla stabilizzazione ottica e software per i video, nonché dallo scatto HDR automatico e da una modalità notturna. Sony promette anche una semplificazione per l’utente medio che spesso si ritrova disorientato da mille opzioni dedicate ai professionisti.

Design e audio da Sony

Per quanto riguarda il design, Sony riprende qui i classici della sua gamma, con il suo aspetto rettangolare e i bordi piatti. Troviamo anche il sensore selfie da 8 Megapixel confinato al bordo superiore dello schermo che evita la presenza di una notch e il jack sul bordo superiore. Assente all’appello il pulsante di scatto della fotocamera.

Maniacale anche l’attenzione all’audio. Sony Xperia 10 IV integra quindi le tecnologie Hi-Res, Hi-Res Wireless e persino LDAC. Da segnalare anche la presenza del DSEE Ultimate, una tecnologia che, in teoria, utilizza l’IA per “riprodurre in tempo reale i sottili dettagli acustici e la nitidezza dei suoni ad alta frequenza, elementi spesso sacrificati durante la compressione audio”, scrive il produttore. Anche 360 Reality Audio è integrato.

Termiamo con il processore. Si tratta di uno Snapdragon 695 5G, uno degli ultimi chip di fascia media di Qualcomm che promette un notevole incremento delle prestazioni grafiche oltre ad integrare un modem Wifi 5 e Bluetooth 5.1.

Lato software, Sony Xperia 10 IV debutterà con Android 12 preinstallato a bordo.

Prezzo e disponibilità

L’Xperia 10 IV sarà in vendita da metà giugno 2022 ad un prezzo di circa 499 euro. Saranno disponibili quattro colori: nero, bianco, verde menta e lavanda.