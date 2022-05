Sony Xperia 1 IV ufficiale: debutta un vero zoom ottico continuo

Insieme al modello entry-level Xperia 10 IV, Sony ha appena annunciato il suo nuovo top di gamma che prenderà il nome di “Xperia 1 IV”. Molto simile nel design rispetto Xperia 1 III, riporta anche buona parte della scheda tecnica ma con delle novità molto interessanti.

Le novità fotografiche

La prima novità è senza dubbio l’arrivo di un vero e proprio zoom ottico. Il modello precedente offriva due lunghezze focali di 85 mm e 125 mm mentre, con questo, sarà possibile eseguire lo zoom dall’uno all’altro senza alcun ritaglio. Una vera innovazione per il reparto fotocamere su smartphone.

Inoltre, ciascuno dei suoi sensori da 12 Megapixel è in grado di scattare in 4K a 120 FPS. C’è anche il famoso pulsante di attivazione che permette di ritrovare parte dell’esperienza di una vera fotocamera digitale e può essere utilizzato come schermo esterno per una macchina fotografica Alpha del produttore giapponese.

Musica per i professionisti

L’altra novità degna di nota è sul fronte musicale, dal momento che Sony sta introducendo con questo modello una nuova app chiamata Music Pro, nello stesso spirito delle app Pro per la fotocamera e la fotocamera già presenti sui modelli Mark. III. Questo è stato designato dagli ingegneri del ramo musicale del gigante giapponese.

L’idea è quella di poter registrare dove vuoi con un livello di qualità elevato, che Sony afferma essere professionale. Un sistema chiamato Studio Tunning può persino cancellare il rumore estraneo se stai registrando in un ambiente rumoroso. Inoltre il telefono può agire da DAW, per montare i brani musicali direttamente senza doverli estrarre su un PC.

Per la parte audio, l’Xperia 1 IV beneficia anche di un ingresso cablato per le cuffie e offre compatibilità Hi-Res, LDAC e 360 ​​Reality Audio. Per chi preferisce cuffie e auricolari wireless, sono inclusi anche Hi-Res Wireless e Bluetooth LE.

Modalità gaming

Sony vuole farsi notare anche dai giocatori con una modalità chiamata Game Enhancer. Ciò consente di eseguire lo streaming live dal telefono regolandone l’interfaccia, l’audio o la qualità dello streaming . È anche possibile visualizzare la chat in-game per reagire dal vivo.

Verrà offerto anche un accessorio per raffreddare il telefono che sfrutterà la CPU Snapdragon 8 Gen 1 mentre per il display, Sony propone ancora una volta un pannello Oled 4K a 120 Hz con un rapporto 21:9 leggermente allungato, ma che permette di godersi i film in buone condizioni. Si aggiunge poi la selfie camera da 12 Megapixel che non buca lo schermo, ma si ritrova relegata in alto in una sottile fascia nera.

Per completare la scheda tecnica, aggiungiamo che l’Xperia 1 IV è dotato di una batteria da 5000 mAh e ha una certificazione IP 65/68, oltre a Corning Gorilla Glass Victus a proteggerlo.

Prezzo e uscita

Xperia 1 IV sarà in vendita da metà giugno 2022 ad un prezzo di circa 1399 euro. Sarà disponibile in tre colori: nero, bianco e viola.