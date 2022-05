Snapdragon 8 Gen 1+ in arrivo a luglio su nuovi smartphone

La versione migliorata dell’ultimo chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1+, potrebbe arrivare molto presto. Secondo un leak da una fonte piuttosto autorevole, i primi smartphone con il suddetto chip lanceranno fra pochissimo: a luglio.

Il chip avrebbe dovuto essere presentato questo mese, ma ciò non è avvenuto, e la data di lancio è slittata, probabilmente per complicazioni legate al Covid. L’ultima ondata di smartphone con chip più vecchi, ovvero gli Snapdragon 888 e 8 Gen 1, arriveranno a inizio luglio. Dopodiché, arriverà il momento di lasciare spazio alle novità.

Sempre secondo il leaker, lo Snapdragon 8 Gen 1+ debutterà sui seguenti dispositivi: Galaxy Fold 4, OnePlus Ultra, X80 Pro, Moto Frontier e infine sulla serie Xiaomi 12. Questi lanceranno fra luglio e agosto, e si tratta soltanto di un inizio per il chip.

Nonostante la data di lancio così vicina, non ci sono ancora molte informazioni certe sul chip. Gli esperti del settore si aspettano performance della CPU identiche, ma miglioramenti nella GPU e ottimizzazioni nella gestione termica. Non resta che aspettare il mese prossimo per potere toccare con mano queste novità.