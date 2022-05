DJI Mini 3 Pro: il drone per tutti diventa “Pro”

Sempre più piccoli, sempre più potenti. DJI ora offre molte delle caratteristiche dei modelli più grandi in dimensioni ancora più compatte, il tutto grazie al nuovo DJI Mini 3 Pro appena annunciato.

Un drone che pesa meno di 250 grammi

Parte della gamma “Mini”, il DJI Mini 3 Pro mantiene un peso inferiore a 249 grammi per adattarsi alle diverse normative in tutto il mondo. Questo consente in Italia di essere pilotato senza superare alcun esame, di sfuggire alla geovigilanza o di poter sorvolare terzi. A questo si aggiunge ovviamente la compattezza (145 x 90 x 62 mm da piegato), che ne facilita il trasporto.

Inoltre, il design è stato completamente rivisto per offrire prestazioni migliori. I bracci e le eliche sono stati regolati per una migliore aerodinamica secondo DJI. Inoltre, il gimbal offre una mobilità superiore per gli scatti, inclusa la rotazione di 90° per gli scatti in modalità ritratto.

Nonostante le sue ridotte dimensioni, il DJI Mini 3 Pro è il primo della sua linea a guadagnarsi una menzione nel segmento “professionale” e questo intende rendergli giustizia.

L’eredità del DJI Air 2S

Il DJI Mini 3 Pro è il più completo dei piccoli droni del brand cinese. Certo, il suo sensore è leggermente più piccolo di quello dell’Air 2S (1/1,3 pollice contro 1 pollice), ma i suoi photosite sono altrettanto grandi (2,4 µm): è quindi in grado di scattare foto a 48 Megapixel e video fino a 4K a 60 IPS con un’apertura di f/1.7.

Troviamo ovviamente le tante funzioni intelligenti di DJI, come Spotlight 2.0 per mantenere un soggetto nell’inquadratura durante il volo manuale, ActiveTrack 4.0 per seguire il soggetto, o QuickShots per creare effetti originali molto semplicemente.

Un volo più sicuro

Il DJI Mini 3 Pro acquisisce anche capacità di volo, incluso il rilevamento degli ostacoli in tre direzioni (i sensori si trovano nella parte anteriore, posteriore e sotto il drone).

Sul lato della velocità massima, può arrivare fino a 16 m/s in modalità sport, 10 in modalità normale e 6 in modalità Cine. A questo livello quindi non cambia rispetto al Mini 2. Grazie alla sua aerodinamica guadagna comunque in autonomia per aumentare così fino a 34 minuti di volo al massimo, e fino a 47 minuti con la batteria di volo Intelligent More.

Nuovo telecomando

Per il volo, questo nuovo drone è dotato anche di un nuovo radiocomando, il DJI RC. Ha nativamente un touch screen da 5,5 pollici e l’app DJI Fly, che consente di fare a meno del telefono.

Prezzo e disponibilità

Il DJI Mini 3 Pro è disponibile da oggi (per il modello da 839€) sullo store DJI e rivenditori di terze parti a partire da 749 euro. Sono disponibili pack, a 839 e 1009 euro, con radiocomando (rispettivamente RC-N1 e RC). Puoi anche aggiungere un kit “Fly More” o “Fly More Plus” con batterie, una stazione di ricarica, eliche aggiuntive e un kit a 189 euro.

DJI offre anche un’assicurazione DJI Care Refresh che copre, tra le altre cose, danni da collisione o danni causati dall’acqua.