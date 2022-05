Le 6 migliori app per la nautica

C-Map – Semplice, facile da usare e intuitiva

Se hai una barca (o stai pensando di comprarne una) e hai un cellulare, probabilmente sei interessato a scoprire tutto sulle migliori app per la nautica. Con le migliori app di navigazione marittima puoi letteralmente trasformare il tuo telefono o tablet in un vero e proprio chartplotter. Abbiamo messo alla prova una serie di app di navigazione marittima e queste sono le nostre preferite.Il concetto alla base dello sviluppo di questa app di navigazione di nuova generazione era di renderla il più semplice e facile da usare. L’obiettivo è stato raggiunto! Questa app nautica può essere utilizzata da chiunque, anche dai meno esperti del settore. Ti ci ci vorranno 30 secondi per capire come svolgere le attività di navigazione essenziali (come andare dal punto A al punto B). IC-Map offre inoltre un’ingegnosa funzionalità bonus: l’app può “vedere” la situazione di illuminazione in cui ti trovi e regolare automaticamente colore e contrasto per una migliore visualizzazione.Avere i consumi della tua imbarcazione in tempo reale è veramente utile. NaviFlow è disponibile gratis sia per Android che IOS, abbinata ad una centralina ti permetterà di capire quanto stai consumando in tempo reale. Avere i litri orari è utilissimo per capire se l’ assetto della nostra imbarcazione è corretto e se c’ è margine di miglioramento. Grazie al trim ed eventuali flap potrai ottimizzare la navigazione risparmiando carburante. Il sistema è tutto Italiano e fornisce un ottima assistenza. Consumando meno inquinerai anche meno, che dà a questa app nautica un tocco di green. Oltre a calcolare i consumi in tempo reale, fornisce uno storico delle tratte percorse con relativa spesa in euro ed il totale del carburante utilizzato nel corso dell’ anno.iNavX ti offre un’incredibile latitudine nelle carte con cui scegli di navigare. Questa app ti consente anche di fare molto di più delle semplici attività di navigazione, con funzionalità piuttosto avanzate come la sovrapposizione di file GRIB (una forma di dati meteorologici attuali) sullo schermo del chartplotter o la connessione con strumenti compatibili con NMEA (National Marine Electronics Association) sulla tua barca tramite Wi-Fi per visualizzare elementi come i dati del motore e i dati AIS (Automatic Information System, che utilizza transponder su navi e barche commerciali per trasmettere informazioni su elementi come identificazione, velocità, rotta e destinazione). Capire le basi della navigazione non è reso eccessivamente complesso dalle funzionalità aggiuntive, ma l’utilizzo delle funzioni avanzate richiede un po’ di studio.Immergendoti nell’app, vedrai immediatamente somiglianze tra le app GPS che potresti utilizzare in auto, come Google Maps o un’app di crowdsourcing come Waze. KnowWake ospita una comunità in tempo reale di diportisti in Nord America, Canada, parti dei Caraibi, Australia e Nuova Zelanda, che copre i corsi d’acqua costieri e oltre 350 laghi e fiumi interni. KnowWake offre ai suoi utenti un modo semplice per esplorare tutte le località portuali e sul lungomare disponibili in barca. Troverai di tutto, da ristoranti locali, porti turistici, banchine di rifornimento, rampe per barche, negozi di immersione, insenature, siti di immersione, aree per lo snorkeling e molto altro ancora. Troverai anche strumenti utili come il percorso della destinazione in base al pescaggio della nave, la condivisione della posizione tra gli utenti, il misuratore di profondità locale e remoto, le tracce delle navi e le liste di controllo prima della partenza.Navionics afferma di essere l’app nautica più popolare disponibile e le sue caratteristiche e funzioni di navigazione sono a dir poco complete. In effetti, offre molte funzionalità che alcuni chartplotter moderni non possono eguagliare. L’autorouting da banchina a banchina, ad esempio, crea un percorso dal punto A al punto B tenendo conto di elementi come gli aiuti alla navigazione e i vincoli di pescaggio dell’imbarcazione, quando si toccano semplicemente i punti di inizio e di fine. La funzione Sonarchart Live ti consente di creare mappe batimetriche dell’area in cui stai navigando, in tempo reale. Le modifiche della community generate dagli utenti possono essere visualizzate con aggiornamenti giornalieri. E questi sono solo alcuni dei punti salienti di una lunga lista di caratteristiche uniche.Seapilot è un’app di navigazione abbastanza completa (sebbene alcune delle funzionalità più avanzate, come il percorso e le previsioni meteorologiche, richiedano l’aggiornamento alla versione premium), che introduce una svolta diversa nel mix: l’integrazione con Facebook. Gli amici connessi vengono visualizzati come bersagli AIS sull’app, quindi trovarsi e collegarsi sull’acqua è più facile.Tutte le app sopra citate sono disponibili sia per iOs che per Android. Curioso di scoprirle? Non ti resta che scaricarle e testarle sulla tua imbarcazione.