Motorola Frontier appare in un’immagine con fotocamera da 200 Megapixel by Samsung

Sarà lo smartphone Android di punta del 2022 di Motorola e dovrebbe portare ai clienti del brand alato più di una sorpresa. Il dispositivo – chiamato per ora Motorola Frontier – sarà mosso dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus, ultimo nato in casa Qualcomm ma, soprattutto, dovrebbe integrare una super fotocamera, qualcosa di mai visto fino ad ora.

Parliamo di un sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 Megapixel di cui stanno arrivando in queste ora le prime notizie grazie a un leaker cinese. Il Motorola Frontier ospiterebbe la potente ottica all’interno di una grande isola dedicata alla fotocamera e posta sul retro dello smartphone.

Come si può leggere dalla scritta presente proprio sull’ottica nella foto qui sotto si tratta del sensore HP1 da 200 Megapixel con OIS e apertura f/2.2. Secondo i dettagli forniti da Samsung, il sensore da 200 Megapixel svolgerebbe i compiti di solito affidati a più sensori, grazie a uno speciale algoritmo basato sul deep learning. Il Samsung HP1 può eseguire il pixel binning 2×2, che si traduce in una risoluzione di 50 Megapixel con una dimensione effettiva dei pixel di 1,28 µm.

C’è anche una modalità binning 4×4 in cui 16 pixel del sensore vengono utilizzati per creare un unico grande pixel che porterebbe a una risoluzione equivalente di 12,5 Megapixel con pixel di 2,56 µm. L’ottica è anche in grado di girare video fino a 8K a 30 fps.

Motorola Frontier avrà uno schermo pOLED curvo da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e sarà dotato di una selfie cam da 60 Megapixel. Il chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus sarà invece abbinato a 8/12 GB di Ram e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Le indiscrezioni parlano infine di una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 125 W e ricarica wireless che varierà tra 30 W e 50 W di velocità. Motorola Frontier dovrebbe essere lanciato a luglio.