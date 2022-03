iPad Pro e tanti altri prodotti in arrivo questo autunno

Secondo un rapporto di Bloomberg, è in arrivo un nuovo prodotto di Apple. Si tratta di un nuovo iPad Pro: arriverà in autunno e i suoi cavalli di battaglia saranno un nuovo chip e la ricarica wireless.

L’iPad vanterà di una scocca posteriore in vetro per supportare meglio la ricarica senza fili MagSafe, mai vista prima su prodotti Apple. Questo elemento di design avvicinerà il prodotto ancora di più all’estetica della serie iPhone.

Il processore invece sarà un M2: si tratta di un chip prodotto da Apple, simile al precedente M1 ma dotato di maggiore velocità e differenza energetica. Il chip è una nuova entrata nell’azienda di Cupertino, e si prevede che sarà usato anche nei prossimi modelli di MacBook Pro, Mac Mini e iMac.

Stando alle parole di Bloomberg, Apple starebbe pianificando la “più ampia gamma di nuovi prodotti vista nella sua storia”. Questa includerà il nuovo iPad, ma anche tantissimi nuovi dispositivi non ancora annunciati, come occhiali per la realtà aumentata e virtuale. Alcune di queste novità saranno annunciate in occasione dell’evento del prossimo autunno.