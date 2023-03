Google Jacquard chiude i battenti: addio all’esperimento di Smart Clothes

Google è una compagnia che non si fa problemi a cancellare un progetto quando questo mostra segni di tentennamento. È accaduto con Google+, è accaduto con Stadia, e ora è purtroppo il turno di Jacquard. Non è certo un nome che ha la stessa fama di quelli precedenti: ecco di che cosa si tratta, o meglio, di cosa si trattava.

Jacquard è un progetto di Google nell’ambito degli smart clothes, ovvero vestiti in grado di interfacciarsi con il proprio smartphone. Questo settore è rimasto piuttosto indietro per una serie di motivi: non ultimo la scarsa esteticità di certi prodotti (basti pensare a Google Glass).

Jacquard, nato nel 2015, si proponeva di coniugare moda e tecnologia attraverso la collaborazione con grandi brand di successo come Levi’s o Adidas. Pare tuttavia che neanche questa soluzione si sia rivelata vincente.

In realtà Google non ha fatto alcun annuncio relativo alla chiusura del progetto. Tuttavia nell’applicazione ufficiale si cominciano a vedere i segni della bandiera bianca: nel codice sono apparsi segnali che preannunciano uno spegnimento imminente del servizio, mentre accedendo all’app senza Wi-Fi si viene avvisati che questa potrebbe non essere più supportata. A mettere l’ultimo chiodo nella tomba è la dicitura sul Play Store, che spiega che l’ultimo aggiornamento ha aggiunto funzioni per avvisare gli utenti su cambiamenti riguardi al supporto dei prodotti.

L’epoca degli smart clothes è ancora lontana, quindi. Eppure sembra che Google abbia intenzione di riprovarci ripresentando, in un futuro non troppo lontano, i Google Glass. Vedremo se questa volta andrà a finire bene o se sarà un altro fallimento.