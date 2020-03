Google lancia Camera Go, per gli smartphone con Android Go

Android Go Edition ha raggiunto 100 milioni di utenti attivi in tutto il mondo da quando ha debuttato alla fine del 2017. Un audience distribuito in oltre 180 Paesi e che ha a disposizione una vasta gamma di telefoni tra cui scegliere (il sistema operativo alimenta oltre 1.600 modelli diversi). E Google continua a rilasciare nuove app per la piattaforma, ottimizzate per i telefoni con risorse di Cpu e Ram ridotte.

L’ultima aggiunta è Camera Go. L’app ha un’interfaccia semplice da usare e presenta la modalità ritratto sviluppata da Google che funziona anche su telefoni low cost.

Il primo telefono che avrà a bordo Camera Go sarà il Nokia 1.3, presentato proprio ieri a Londra, e che verrà lanciato in 28 Paesi. Ma presto sarà aggiunto anche il supporto per altri modelli di smartphone.



