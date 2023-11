Google Maps cambia i colori e gli utenti si infuriano

Internet non ha gradito, per usare un eufemismo. Molti utenti sono a dir poco furiosi. Il motivo? Google ha cambiato i colori della sua applicazione Maps da un giorno all’altro, senza avvertire della modifica gli utenti.



In realtà, un test che avrebbe dovuto rivelare le intenzioni di Google lo avevamo visto per la prima volta alla fine di agosto: Google Maps era stato mostrato con una combinazione di colori leggermente diversa da quella tradizionale, colorazione che ora è stata resa disponibile a un pubblico più ampio, a partire dalla scorsa settimana. In modo definitivo.

E per capire che il pubblico non ha gradito basta aprire X o le chat di Reddit.

I nuovi colori di Google Maps

Ma quali sono i cambiamenti di Google Maps che hanno fatto più arrabbiare gli utenti? Il più evidente è probabilmente il colore blu delle strade senza traffico, che sostituisce il precedente verde. Inoltre, laghi e mari hanno una tonalità significativamente più chiara di prima. Anzi, potremmo dire che sono più turchesi che blu.

Le strade sono grigie (prima erano bianche) e le aree boschive sono di un verde più scuro rispetto a prima.

Non si tratta di cambiamenti enormi, ma alcuni sembrano un po’ pedanti e fastidiosi. Insomma, più che frutto di uno studio sembrano solo conseguenza di voler fare qualcosa di diverso.

Tanto che qualche utente, per criticare, si è spinto quasi fino al sacrilego, dichiarando che Google Maps, ora, assomiglia un po’ troppo a Mappe di Apple.